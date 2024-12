Marsala, cerimonia al Liceo Scientifico dedicata ad Antonio Sollima: premiati i giovani talenti della scienza

28/12/2024 11:20:00

Si è svolta, presso l’aula magna del Liceo Scientifico “P. Ruggieri” di Marsala, la cerimonia di assegnazione della borsa di studio intitolata ad Antonio Sollima, l’astrofisico marsalese prematuramente scomparso. Un evento che ha unito innovazione scientifica e memoria, mettendo in luce il talento dei giovani studenti e celebrando la figura poliedrica di Sollima, scienziato, musicista ed eterno creativo.

I progetti finalisti e il tema dell'anno: l'equilibrio

Il bando 2024, giunto alla sua seconda edizione, aveva come parola chiave “EQUILIBRIO”. Sei i progetti ammessi alla fase finale, ideati da otto studenti e valutati da un comitato di esperti del mondo accademico e industriale. I criteri di valutazione includevano originalità, rigore scientifico, attinenza al tema, impatto e qualità della comunicazione.

I finalisti erano:

BALANCEME (Antonino Marchese)

(Antonino Marchese) VITALIS (Giada Eleonora Miano & Fabrizio Angileri)

(Giada Eleonora Miano & Fabrizio Angileri) KITE-AWARE (Ettore Marullo)

(Ettore Marullo) GREEN REST (Siria Culicchia)

(Siria Culicchia) IDRO-FLIGHT (Alessio Giaconia & Stefano Angelo Parrinello)

(Alessio Giaconia & Stefano Angelo Parrinello) SAIL (Lorenzo Galatà)

Il podio

Al termine della presentazione dei progetti, il comitato ha assegnato i premi:

3° posto : GREEN REST di Siria Culicchia, progetto che punta a soluzioni sostenibili per il recupero ambientale.

: GREEN REST di Siria Culicchia, progetto che punta a soluzioni sostenibili per il recupero ambientale. 2° posto : KITE-AWARE di Ettore Marullo, che propone un sistema di monitoraggio per la sicurezza dei kitesurf.

: KITE-AWARE di Ettore Marullo, che propone un sistema di monitoraggio per la sicurezza dei kitesurf. 1° posto: SAIL di Lorenzo Galatà, vincitore della borsa di studio. Il progetto esplora l’utilizzo di una vela solare per ripulire l’orbita terrestre dai rifiuti spaziali, una proposta innovativa per garantire la sicurezza dei satelliti, dei futuri viaggi spaziali e della Stazione Spaziale Internazionale.

Un tributo ad Antonio Sollima

La cerimonia è stata anche l’occasione per ricordare Antonio Sollima non solo come scienziato, ma come uomo eclettico e appassionato. «Antonio non era solo un astrofisico brillante, ma anche un creativo, un musicista e un uomo capace di lasciare il segno in ogni aspetto della sua vita. Questa borsa di studio è un modo per tenere viva la sua memoria, ispirando le nuove generazioni a inseguire con passione i propri sogni», hanno sottolineato gli organizzatori.

Un appuntamento fisso per il futuro

Il bando Sollima è ormai un appuntamento fisso per il Liceo “Ruggieri”, un evento che unisce tradizione e innovazione. «Questo progetto non solo premia i giovani talenti, ma celebra il valore della ricerca, della creatività e della dedizione. È un tributo a ciò che Antonio rappresentava per la scienza e per tutti noi», ha concluso la preside del Liceo.

La borsa di studio è resa possibile grazie alle donazioni dei compagni di classe di Antonio, che frequentò il Liceo “Ruggieri” tra il 1992 e il 1997. Un esempio di come il passato possa essere un faro per il futuro, alimentando l’amore per la conoscenza e l’innovazione.