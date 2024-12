Sicilia: donna violentata mentre aspetta l’autobus, arrestati due uomini

29/12/2024 11:07:00

La Polizia di Stato ha arrestato due uomini, rispettivamente di 39 e 28 anni, accusati dello stupro di una donna di origine dominicana, 36 anni, avvenuto nei pressi di Piazza Alcalà.

L’episodio si è verificato mentre la donna, in attesa dell’autobus, cercava riparo dal freddo sotto una pensilina. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, un 39enne originario di Augusta l’ha avvicinata offrendosi di aiutarla e proponendole di ripararsi sotto un viadotto nelle vicinanze. Per rassicurarla, l’uomo ha dichiarato di conoscere il fidanzato della vittima, convincendola a seguirlo. Una volta sotto gli archi del viadotto, però, l’uomo ha rivelato le sue vere intenzioni, trascinando la donna in un’area degradata dove era solito dormire.

L’aggressore ha inizialmente rivolto avances verbali alla vittima, per poi passare all’aggressione fisica, scaraventandola su un materasso e abusando di lei. Poco dopo, è intervenuto un 28enne di origine egiziana, che ha ignorato le suppliche della donna e l’ha violentata a sua volta per due volte. Prima di fuggire, i due uomini, entrambi senza fissa dimora, hanno anche rubato il cellulare della vittima.

Sotto shock, la donna è riuscita a scappare e ha trovato rifugio nel parcheggio dell’AMTS di Piazza Alcalà, dove un vigilante l’ha trovata in lacrime e ha immediatamente contattato le forze dell’ordine. La Polizia è intervenuta tempestivamente, ascoltando la testimonianza della vittima e portandola al Pronto Soccorso per le cure necessarie.

Le indagini sono partite subito, consentendo di individuare rapidamente i due aggressori nei pressi del luogo del crimine. Grazie al riconoscimento diretto da parte della vittima e all’analisi delle immagini di videosorveglianza del parcheggio dell’AMTS, i due uomini sono stati identificati e arrestati. Entrambi erano già noti alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due sospettati sono stati trasferiti in carcere in attesa del giudizio di convalida.