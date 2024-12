30/12/2024 06:00:00

• Basket: vittoria netta e convincente della Trapani Shark che in una spettacolare prova di forza casalinga annienta Reggio Emilia con il risultato di 109 a 73 accedendo, per la prima volta nella sua storia, alle "Frecciarossa Final Eight" di Coppa Italia che si terranno dal 12 al 16 febbraio 2025 a Torino. Quella ottenuta dalla Shark contro Reggio Emilia nell'anticipo dell'ora di pranzo della tredicesima giornata del campionato di serie A, è una di quelle che verranno ricordate. Non tanto per il risultato con il quale si è chiuso l'incontro, quanto per la prova di forza dimostrata dalla squadra di Repesa, dominatrice dal primo all'ultimo minuto, raggiungendo anche un vantaggio di 41 punti sul 103-62 nelle battute finali dell'incontro. I granata non hanno risentito neanche dell'assenza di Justin Robinson, chiudendo avanti il primo quarto di 10 punti sul 25-15 e proseguendo anche nel secondo, quando il divario tra le due formazioni si è allargato fino a raggiungere i 24 punti, proprio all'intervallo sul 54-30. Poi, nel terzo quarto si assiste al tentativo di Reggio Emilia di rientrare in partita o, quantomeno, di avvicinarsi nel punteggio, ma Trapani risponde colpo su colpo e nell'ultimo periodo vola fino a chiudere sul 109-73, per la seconda gara consecutiva casalinga nella quale la squadra di coach Repesa mette a segno più di 100 punti. Lo Score: Rossato 18, Notae 14, Gentile 13, Galloway 12, Yeboah 11, Pleiss 10, Horton 8, Alibegovic 7, Brown 7, Petrucelli 6, Eboua 2, Mollura 1. Di seguito la conferenza stampa post partita:

• Volley: si è svolta al Palabellina di Marsala la prima edizione del Memorial "Oriana Bertolino", una manifestazione che ha unito sport e ricordo, celebrando la vita e la passione per la pallavolo della sfortunata giovane marsalese tragicamente scomparsa il 30 giugno scorso in un incidente a Malta. Il torneo ha visto la partecipazione di quattro squadre, con le Oriana’s Friends e l’Erice Entello protagoniste di una finalissima emozionante. Dopo scambi spettacolari e una lotta punto su punto, l’Erice Entello si è aggiudicata la vittoria del torneo. Premi speciali sono stati assegnati alle migliori giocatrici, Ilenia Pace e Chiara Ferro, per il loro talento e spirito di squadra. L’evento, sostenuto dalla famiglia di Oriana e dal Lions Club Marsala, che ha consegnato due borse di studio a giovani meritevoli, è stato un momento di grande commozione e partecipazione, sottolineando come lo sport possa unire e tenere viva la memoria. Con l’appuntamento già fissato per il prossimo anno, il Memorial promette di diventare una tradizione ricca di valori e passione. Di seguito le interviste dii Tp24.it:

• Volley B1: primo allenamento al Palazzetto dello Sport di Marsala per Pasqualino Giangrossi, nuovo Coach della EnoDoro Marsala Volley. Il tecnico fortemente voluto dalla sodalizio caro al Presidente Massimo Alloro per affrontare al meglio il girone di ritorno del Campionato serie B1 nazionale si è complimentato con il Vice Lucio Tomasella per aver vinto le ultime tre gare prima del suo arrivo consegnando una buona classifica ed un buon umore a tutto l'ambiente. A breve la società insieme al suo nuovo tecnico proveranno a sondare il mercato alla ricerca di una forte schiacciatrice, ruolo fondamentale se si vuole approdare ai play off promozione e provare a vincere il torneo. Di seguito le prime parole di Lino Giangrossi:

• Atletica: il marsalese Nicola Mazzara (Sicilia Running Team) e Carla Grimaudo (Atletica Lipa Alcamo) sono i vincitori del 24° Trofeo podistico Garibaldino, gara organizzata dalla Polisportiva Marsala Doc, ultima tappa del Grand Prix provinciale Fidal, che da quattro anni ha trovato la sua stabile collocazione all’interno del Parco pubblico dell’ex Salinella a Marsala. Dalla strada, dunque, al cross. Una formula che molti atleti hanno mostrato di gradire. La formula vincente si è rivelata un percorso dai numerosi tornanti da ripetere sei volte, per un totale 6.800 metri, un po' su tratti in prato, un po' su semi-sterrato in grado di assorbire bene le abbondanti piogge degli ultimi giorni prima della competizione sportiva. Nicola Mazzara si è imposto con una condotta di gara decisa (media al km: 3 minuti e 18 secondi) contro cui poco ha potuto il pur forte atleta mazarese Andrea Bonacasa (Team Ingargiola). Al terzo posto, invece, si è piazzato l’atleta di casa Michele Galfano, reduce dal suo personal best alla Maratona di Pisa. Massiccia, ovviamente, è stata la partecipazione degli atleti di casa, impegnati nella conquista degli ultimi punti nelle classifiche generali maschile e femminile. Ancora una volta, infine, parecchi consensi ha raccolto l’organizzazione della competizione sportiva, la cui “macchina” è stata guidata dal presidente Filippo Struppa e dal vice presidente Michele D’Errico. Credits: foto Francesco De Simone.

• Calcio Terza Categoria: l'imprenditore marsalese Leonardo Curatolo, attraverso la sua azienda acquisisce l'intero pacchetto di quote della Asd Petrosino 1969 che milita nel Campionato di Terza Categoria. Curatolo, da diversi mesi attivo nel mondo dello Sport lilibetano, ha iniziato la sua avventura sportiva in terra lilibetana acquisendo una quota minoritaria del Marsala 1912, successivamente dimettendosi dalla carica di Vice Presidente pur mantenendo sia la quota che il contratto di sponsorizzazione. Nei mesi successivi ha sottoscritto contratti di sponsorizzazione con il Marsala Volley, con la Nuova Pallacanestro Marsala e con la Germaine Lecocq Tennis Tavolo. In ultimo l'acquisizione del Petrosino Calcio. Alcune voci in giro per il centro lilibetano lo darebbero probabilmente interessato alla politica cittadina o, con questa mossa, a quella petrosilena. Nel comunicato affidato ai social Curatolo ringrazia l'uscente Direttore Generale Prof. Erino Licari per il suo impegno e la sua dedizione fissando come obiettivo primario la risalita verso campionati superiori grazie anche al supporto dei tifosi e della comunità.