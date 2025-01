Sicilia, due medici aggrediti dal familiare di un paziente

05/01/2025 15:52:00

Due medici sono stati aggrediti ieri nel reparto pediatria dal familiare di un paziente. Uno dei medici aveva chiesto conto all'uomo delle false generalità che aveva fornito. Per tutta risposta quest'ultimo lo ha aggredito a calci e pugni, facendo lo stesso anche con un altro medico intervenuto per difendere il collega.

E' accaduto a Catania.

"La selvaggia aggressione a danno di due medici del Policlinico di Catania prova ancora una volta che il personale sanitario è il bersaglio troppo facile di un pericoloso clima di violenza", dichiarano Carmelo De Caudo, segretario generale della Cgil di Catania, e Concetta La Rosa, segretaria Generale della Fp Cgil di Catania, esprimendo "grande e sincera solidarietà ai due professionisti del servizio nazionale, colpevoli solo di fare il proprio lavoro. In più occasioni, anche come sindacato di categoria dei medici e di tutti i lavoratori della sanità, abbiamo chiesto attenzione alle istituzioni, ottenendo anche l’ attivazione di un apposito tavolo in prefettura. Pensiamo che gli operatori devono trovarsi in condizione di essere maggiormente protetti, potendo magari usufruire di apparecchi elettronici per chiamate di aiuto", concludono De Caudo e La Rosa.

Sul fatto è intervenuto anche il sindaco di Catania Enrico Trantino: "La vile aggressione a due eccellenti professionisti al servizio dei cittadini, è un grave attacco alla convivenza civile che va condannato senza riserva alcuna, tenuto conto che il teatro della violenza è stato un reparto ospedaliero per giunta riservato ai bambini".

"Ho sentito telefonicamente i due medici, che conosco da parecchio tempo e che apprezzo per serietà e competenza - aggiunge il primo cittadino - per sincerarmi delle loro condizioni fisiche ed esprimere la solidarietà e la vicinanza della comunità cittadina. Auspichiamo che i competenti organi agiscano con la risolutezza necessaria per affidare alla Giustizia balordi di tal fatta, autori di una vergognosa imboscata"