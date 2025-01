  Meloni vola a sorpresa da Trump, Roma batte la Lazio 2-0 e altre notizie del 6 gennaio

06/01/2025 07:48:00

Meloni incontra Trump a Mar-a-Lago. La premier italiana ha fatto una visita lampo in Florida per discutere di Ucraina, gas, dazi e Nato, ma soprattutto del caso di Cecilia Sala, spingendo «aggressivamente» sul rilascio della giornalista. Secondo "La Stampa", è un momento cruciale per Meloni: mettere al primo posto la sicurezza della reporter o salvaguardare i rapporti con gli Stati Uniti? Bloomberg riferisce che la visita ha anche sbloccato un accordo da 1,5 miliardi di dollari con Space X.

Ucraina: attacco nella regione di Kursk. L’esercito ucraino ha lanciato un’offensiva su larga scala nella regione russa di Kursk. Il messaggio è diretto a Donald Trump, mentre le tensioni continuano a crescere.

Aggressioni in ospedali napoletani. A Napoli e provincia si registrano tre attacchi contro medici e infermieri in poche ore. Una donna di 41 anni è stata arrestata.

Austria in crisi politica. A tre mesi dalle elezioni, il cancelliere Karl Nehammer si è dimesso. Il presidente Van der Bellen ha convocato il leader della destra radicale Herbert Kickl per un nuovo incarico.

Mattarella a Caivano. Il Presidente della Repubblica ha fatto una visita a sorpresa, parlando ai giovani: «Garantire loro crescita, cultura e benessere è un impegno imprescindibile».

Nuove accise su gasolio e benzina. Il governo italiano propone un aumento delle accise sul gasolio e una riduzione di quelle sulla benzina per soddisfare le richieste Ue. L’opposizione insorge.

Golden Globe: vince Guadagnino. Il film "Challengers" di Luca Guadagnino si aggiudica il premio per la miglior colonna sonora. Sconfitti "Vermiglio" e Isabella Rossellini, candidata per "Conclave".

Belcastro vieta di ammalarsi. Il sindaco del piccolo comune calabrese di 1.300 abitanti, privo di assistenza sanitaria, ha emesso un’ordinanza simbolica per sensibilizzare sull’assenza di servizi.

Aperta l’ultima Porta Santa. A Roma il cardinale Harvey ha inaugurato l’ultima Porta Santa della basilica di San Paolo fuori le Mura.

Israele-Hamas: trattative a Doha. Continuano i negoziati per una tregua nella Striscia di Gaza, mentre un riservista israeliano è stato incriminato in Brasile per crimini di guerra.

Yoon Suk-yeol perde il ricorso. Il tribunale di Seoul ha respinto il ricorso del presidente sudcoreano messo sotto accusa.

Washington Post: vignetta censurata. Il quotidiano di Jeff Bezos non ha pubblicato una vignetta che raffigurava i big della tecnologia mentre offrivano soldi a Trump. La disegnatrice si è dimessa.

Femminicidio in Umbria. A Perugia, una guardia giurata ha ucciso la moglie e si è tolto la vita. È l’ennesima tragedia familiare.

Piersanti Mattarella: la verità. A 45 anni dall’omicidio, emergono conferme sui responsabili: Antonino Madonia e Giuseppe Lucchese, uomini di fiducia di Totò Riina.

Gelosia dietro il delitto di Bergamo. Djima Sadate, l’assassino del vigilante africano, ha confessato. Stava tentando di fuggire in Svizzera.

Cinture obbligatorie: la Cassazione conferma. Chi guida è responsabile del fatto che tutti i passeggeri indossino la cintura. Lo ha ribadito la Suprema Corte.

Derby a Ranieri: Roma batte Lazio 2-0. La Roma si aggiudica il derby, il quinto successo per Ranieri contro i biancocelesti. Il Napoli ha sconfitto la Fiorentina 3-0 e guida la classifica provvisoria.

Morti illustri. Sono deceduti il drammaturgo statunitense Richard Foreman, il custode eremita dell’isola di Budelli Mauro Morandi, il filologo Giovanni Salanitro e Perry, l’asino che ispirò il personaggio di Ciuchino in Shrek.

Titoli dei quotidiani:

Corriere della Sera: Sala, prima intesa con Trump

la Repubblica: Intesa tra Meloni e Musk

La Stampa: Sala, Meloni pressa Trump

Il Sole 24 Ore: Fisco, casa, auto e pensioni: il 2025 in 151 date

Il Messaggero: Meloni, l’asse con Trump

Il Giornale: Sala e Kiev, Meloni strappa due sì

Qn: Caso Sala, apertura di Trump a Meloni

Il Fatto: Giubileo: Gualtieri bocciato da giudici e Soprintendenza

Libero: Tutta la verità su piazza Duomo

La Verità: Macron arma Zelensky in barba a Trump

Il Mattino: La lezione di Conte: bastano cinque mesi per diventare grandi

il Quotidiano del Sud: Salute e lavoro, nel 2025 pensiamo anche al Sud

Domani: Sala, Meloni punta tutto su Trump. Musk e il rischio della contropartita