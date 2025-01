A Marsala il Sindaco fa organizzare gli eventi ... alla società del suo portavoce

07/01/2025 06:00:00

Socio di un ristorante, ex dipendente della fondazione vicinissima alla famiglia Grillo, titolare di un'agenzia che organizza eventi per il Comune, in particolare i fuochi d'artificio per il santo patrono: ha un curriculum singolare, Vito Gianpaolo Abgrigani, il nuovo portavoce del Sindaco di Marsala, Massimo Grillo. E' stato nominato qualche settimana fa.

Il suo compenso mensile è di 2000 euro.. La notizia della nomina di Abrignani ha fatto presto il giro degli ambienti politici in città, perché si tratta di una persona senza alcuna esperienza politica, amministrativa o inerente la comunicazione. Vero è che il portavoce è un incarico fiduciario del primo cittadino, ma è anche vero che bisogna saperlo fare, soprattutto in un città grande e complicata come Marsala.

Già la nomina precedente era stato un caso: subito dopo la sua elezione, infatti, Massimo Grillo aveva nominato portavoce Renato Polizzi, socio, allora, del quotidiano Marsala C'è e del sito Itacanotizie. La legge, però, prevedeva, in Sicilia, che il ruolo del portavoce fosse esercitato da un giornalista iscritto all'albo, e Polizzi non lo era. Per eliminare l'equivoco di fronte alle contestazioni di Assostampa e Ordine dei Giornalisti ... è stata cambiata all'Ars la legge, rimuovendo l'incompatibilità. Adesso Polizzi è insegnante, e si è dimesso. Da qui la nomina di Abrignani.

Vito Gianpaolo Abrignani è stato nominato nuovo portavoce del sindaco con il Decreto Sindacale n. 35 del 10 dicembre 2024. Ricordiamo che il portavoce, figura prevista dalla Legge n. 150/2000 e dalla normativa regionale siciliana, è scelto in base a un rapporto fiduciario con il vertice dell’amministrazione e ha il compito di curare la comunicazione politica e istituzionale dell'ente. Il nuovo incarico avrà decorrenza fino al termine del mandato del sindaco, con una retribuzione mensile di 2.000 euro.

Vito Gianpaolo Abrignani, nato a Marsala nel 1984, è stato scelto, perchè per il Comune "il Portavoce è una figura innovativa che coniuga un’elevata competenza

professionale con un rapporto di fiducia e di appartenenza con il capo dell’amministrazione, di cui deve essere capace di comunicare scelte, orientamenti e strategie".

L'incarico infatti prevede che il portavoce lavori in autonomia organizzativa per supportare il sindaco nei rapporti politico-istituzionali con gli organi di informazione. Questa figura dovrà assicurare la comunicazione delle scelte, degli orientamenti e delle strategie dell'amministrazione, contribuendo a migliorare la trasparenza e il dialogo con i cittadini.

Ma nel caso di Abrignani è proprio così? Ci vorrebbe, forse, maggiore trasparenza sui rapporti tra Abrignani e Grillo, e, tramite il Sindaco, con il Comune. Il suo curriculum lo qualifica come socio del ristorante Le 5 Palme di Marsala. Lo è dal 2021, dichiara. La società che gestisce il ristorante al lungomare è la Classis Sas di Paola Di Girolamo. Al centro di un'inchiesta per abusivismo, poi risolta con un nulla di fatto, il locale Le 5 Palme ha comunque una storia singolare: il primo proprietario, che aveva realizzato l'opera, aveva avuto l'autorizzazione ... dal padre (qui l'articolo).

Abrignani è inoltre socio della Brother's Sas, agenzia di organizzazione di eventi. La società è stata creata nel 2023, i suoi bilanci non sono ancora consultabili eppure ha già un cliente importante ... il Comune di Marsala. Il Sindaco Massimo Grillo, infatti, ha dato incarico, alla società del suo portavoce, per la realizzazione di due spettacoli, la scorsa estate, con affidamento diretto e 5mila euro di spesa. Ma non finisce qui. Perchè la società ha un altro cliente ... sempre il Comune di Marsala, sempre il Sindaco Massimo Grillo, che a Giugno 2023, dà l'incarico alla società del suo portavoce per realizzare i fuochi d'artificio per la festa di San Giovanni. Importo: 10mila euro. Lo spettacolo pirotecnico al Sindaco è piaciuto. Ed infatti ha dato incarico alla società del suo portavoce Abrignani anche nel 2024. Sempre 10mila euro. C'è anche il mistero. Perchè la società aveva ricevuto un contributo di 10mila euro sempre dal Comune di Marsala per il "Sicily Food Festival". Ma poi l'evento non si è tenuto più.

Ma il rapporto del portavoce del Sindaco Grillo con il primo cittadino, in un questo intrecciarsi tra pubblico e privato, non finiscono qui. Perché Abrignani non è solo bravo con le arti piriche, ma è stato anche, per quattro anni, così dichiara, dipendente della Fondazione Francesco D'Assisi, vicinissima al Sindaco Massimo Grillo, dal 2015 e 2019, addirittura come "direttore" e "informatore legale" . Siamo nel cuore del "sistema" messo su negli anni dall'attuale Sindaco di Marsala. E' per intenderci la struttura che gestisce il famoso Borgo della Pace, del quale tanto abbiamo scritto su Tp24. Abrignani ha lavorato con la Fondazione vicina alla famiglia Grillo quando questa, abbandonato il progetto del turismo (dal 2012 al 2014 era un albergo a tre stelle) utilizzava, da Giugno 2024, la struttura allo Stagnone per inserire richiedenti asilo, nel grande business dell'accoglienza. Qui un articolo di Tp24 con un riassunto della singolare storia della struttura.

Ma il nome del nuovo portavoce del Sindaco, Abrignani, fa capolino anche nelle cronache giudiziarie, ed in particolare in un'indagine della Procura di Marsala per un possibile caso di voto di scambio, durante le elezioni amministrative del 2015. Massimo Grillo era candidato Sindaco, e Abrignani era candidato nelle sue liste per il consiglio comunale.

Dall'altra parte c'era Alberto Di Girolamo, che poi vinse le elezioni. Con lui c'era candidato al consiglio l'avvocato Vito Cimiotta, che finì indagato per voto di scambio e poi assolto. Il caso riguardava la promessa di possibili posti di lavoro al bar dell'ospedale di Marsala, in cambio del voto. Abrignani viene ascoltato, sia durante le indagini che in udienza e si qualifica come "direttore del centro per immigrati Borgo della Pace". Secondo lui Cimiotta aveva contattato amici comuni, promettendogli posti di lavoro in cambio del sostegno. Le informazioni raccolte durante le indagini non trovarono però riscontro in aula.