Sicilia, aggredito un altro autista di autobus

13/01/2025 00:00:00

Un altro episodio di violenza ha colpito il trasporto pubblico a Palermo. In viale Regione Siciliana, all’incrocio con via Perpignano nei pressi del supermercato Lidl, un autobus dell’Amat è stato coinvolto in un incidente con un’auto a bordo della quale si trovavano tre uomini e una donna. Gli occupanti del veicolo non si sono limitati a contestare l’accaduto, ma sono passati alle mani, aggredendo l’autista e colpendo il mezzo pubblico.

Il conducente, insieme ai passeggeri, si è rifugiato all’interno del bus in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso all’autista, rimasto ferito durante l’aggressione.

Questo episodio si aggiunge a una preoccupante serie di attacchi nei confronti di autisti dell’Amat. Solo pochi giorni fa, in piazza Indipendenza, un conducente della linea notturna N2 era stato picchiato mentre difendeva una giovane donna molestata da un passeggero. In quell’occasione, l’uomo era stato colpito al volto con un pugno, riportando ferite che includevano un trauma cranico lieve, una ferita al labbro e la rottura degli occhiali.

La crescente violenza sui mezzi pubblici solleva seri interrogativi sulla sicurezza degli operatori e dei passeggeri. Serve un intervento urgente per garantire maggiore tutela e prevenire ulteriori episodi di questo tipo.