13/01/2025 06:00:00

• Basket: la Trapani Shark supera 88-68 Sassari nell’ultima giornata del girone di andata del campionato di basket maschile di serie A e si gode il secondo posto, almeno per una notte, in attesa della sfida fra Bologna e Napoli. C’era grande attesa in casa granata, soprattutto per vedere la reazione della squadra dopo il ko di Venezia e i rimbrotti di coach Repesa per l’atteggiamento. E Trapani ha risposto alla grande, limitando Sassari a soli 68 punti realizzati, con una prova difensiva di assoluto livello. Per Trapani sono tre i giocatori in doppia cifra: Gentile con 12, Yeboah con 11 e Alibegovic con 10. A punti pure Petrucelli e Robinson con 9, Horton, Notae e Pleiss con 8, Galloway con 6, Rossato con 5 e Mollura con 2.

• Volley B1: quarto risultato utile consecutivo per l’EnoDoro Marsala Volley che nella 12° giornata, penultima di andata del Campionato serie B1 di Volley femminile batte in trasferta la Sirdeco Volley Pescara con il netto risultato di 3-0 grazie ai parziali 18/25, 12/25 e 23/25. Vittoria doveva essere e vittoria è stata; una sfida senza storia che ha rispettato il pronostico pre gara che vedeva in vantaggio le azzurre di Coach Giangrossi, alla sua prima panchina in maglia azzurra, e che ha effettivamente consegnato l’intera posta in palio al roster che ha espresso la migliore pallavolo di giornata.

Tabellino: Sirdeco Volley Pescara – EnoDoro Marsala Volley 0-3 ( 18/25, 12/25, 23/25)

Sirdeco Volley Pescara: Barbieri 5, Cerrone 6, Boscolo 1, Michelini 2, Dumayma 7, Mazzoni 4, Falcone (L), Passamonti 6, Di Norscia ne. Coach: Luisa Fusco.

EnoDoro Marsala Volley: Pozzoni 7, Cecchini 7, Courroux 2, Zingoni 4, Bondavalli 6, Varaldo 14, Oggioni (L), Caserta 12, Carpio 1, Guastella 2, Lo Gerfo. Coach: Lino Giangrossi.

Stats: Battuta (punti/err): Marsala 10/1, Pescara 4/6 - Muri punto: Marsala 9, Pescara 1 – Ricezione: Marsala 50%, Pescara 42% - Attacco: Marsala 37%, Pescara 30%.

Arbitri: Sig. Cosmo Costa coadiuvato dal Sig. Francesco Mastrogiovanni.

• Handball: Handball Leno-AC Life Style Handball Erice 25-38, le Arpie vincono la gara in trasferta contro la neo promossa Handball Leno peraltro, con l’esordio in panchina del coach Cristina Cabeza Gutiérrez. Gara indirizzata sin dall’inizio a favore dell’HE, con l’esito finale mai in discussione. Con questo successo, la AC Life Style Handball Erice conferma il primo posto solitario, anche dopo la dodicesima giornata di campionato. Non poteva esserci avversaria più adatta, per iniziare la lunga cavalcata che condurrà alla Final Eight di Coppa Italia, fissata dal 27 febbraio al 2 marzo prossimi. Leno, infatti, sarà la squadra che le Arpie si troveranno di fronte nella giornata inaugurale, per puntare al primo grande obiettivo stagionale. La sfida ha quindi rappresentato un buon test, che la AC Life Style Handball Erice ha superato agevolmente. Il nuovo coach Cristina Cabeza Gutiérrez avrà certamente ricevuto indicazioni importanti dalla cifra tecnica ed emotiva del gruppo che sta imparando a conoscere. AC Life Style Handball Erice: Masson, Priolo 1, Bernabei 6, Eghianruwa 2, Tarbuch 4, Losio 6, Cozzi, Struijs, Benincasa, Iacovello, Dalle Crode 2, Di Prisco 1, Pessoa 1, Ateba 10, Cabral Barbosa 5, Ramazzotti. All. Cristina Cabeza Gutiérrez. Arbitri: Francesco Ricciardi - Gianluca Stella

• Calcio serie C: tre a zero in casa dal Crotone e squadra in silenzio stampa. E' un vero e proprio tonfo quello del Trapani, battuto 3-0 al Provinciale dai calabresi e che a fine partita, su decisione del presidente Valerio Antonini, resta in silenzio stampa. Una sconfitta pesante quella della squadra di Capuano, battuta da un Crotone apparso più volitivo e decisamente più in giornata dei granata, pressoché incapaci di creare pericoli alla porta avversaria, tranne che nei minuti iniziali della partita, nei quali si è salvato, almeno, l'atteggiamento. La luna di miele fra la tifoseria e l'allenatore Ezio Capuano, quindi, appare giunta già al termine, con i sostenitori che imputano al tecnico campano l'incapacità di far produrre un gioco produttivo alla formazione granata, tanto che il Trapani non va a segno da 3 partite consecutive. Il Crotone ha disputato la sua onesta partita e l'ha vinta grazie ad una maggiore concentrazione. In rete per gli avversari anche il trapanese Marco Tummiinello più volte è stato accostato proprio al Trapani senza che, però, la trattativa sia mai effettivamente entrata nel vivo.

• Calcio Eccellenza: una giornata dai colori chiaro/scuri per le squadre della provincia di Trapani che militano nel Campionato di Eccellenza Sicilia girone A. Il calendario della seconda giornata del girone di ritorno ha previsto due anticipi giocati sabato 11: il primo anticipo giocato a Partanna Mondello ha visto la locale Parmonval battere per 1-0 il Città di San Vito Lo Capo. La rete di Passero sul finire del primo tempo inguaia i sanvitesi che si trovano con 16 punti in piena zona play out. Nel secondo anticipo il Castellammare Calcio batte in casa lo Sciacca grazie ad una rete di capitan Adamo al 3' del secondo tempo. Tre punti che inseriscono con 23 punti il Castellammare in zona tranquilla. Vince bene l'Accademia Trapani che batte 2-1 il Partinicaudace. I trapanesi subiscono al 18' del primo tempo la rete degli ospiti con un rigore di Olaoye ma riusciranno al 44' a pareggiarla con Seckan. Nella ripresa la rete al 24' di Guadagnoli regala tre importantissimi punti all'Accademia che con i suoi 20 punti uscirà dalla zona play out staccandola di tre lunghezze. Ottimo anche il pareggio a reti inviolate della Folgore di Castelvetrano che impone la divisione della posta ai locali del San Giorgio Piana. Sugli scudi il portiere Giorgio Pizzolato che para un rigore ai padroni di casa. Anche la Folgore, con 20 punti, distanzia la zona play out di tre lunghezze. Trasferta senza giocare per il Marsala 1912 che a causa dell'impraticabilità del campo di Casteldaccia non potrà scendere in campo. In settimana si saprà la nuova data dell'incontro. Di seguito il filmato LaTr3 del campo impraticabile:

• Futsal: il Marsala Futsal conferma il proprio primato nel girone H di serie B, piazzandosi a + 6 dallo stesso Regalbuto sconfitto in casa 3 a 0 dalla ‘banda Torrejon’. Partita tra le più difficili e ostiche del Campionato, un gioco maschio in cui le squadre hanno cercato di mantenere i nervi saldi, non sempre cosa facile, giocando molto di testa. Il Marsala a 30 punti è a punteggio pieno, vincendo in Campionato 10 gare su 10 e mantenendo l’imbattibilità anche in Coppa Divisione. Una grande prova corale per gli azzurri di Mister Rafa Torrejon - grande ex di giornata - che hanno dimostrato di essere un bel collettivo molto unito ed eterogeneo. La prossima gara, la prima del girone di ritorno, si terrà il 18 gennaio ancora in trasferta questa volta contro il Villaurea incontrato la scorsa settimana in Coppa.

• Basket Femminile: arriva il secondo successo stagionale (primo esterno) per la 102 Basket Erice. Quaranta minuti combattuti, che le ragazze allenate dal coach Filippo Contiliano hanno gestito senza troppi patemi sin dal primo quarto. Ci sarà tempo di ragionare sugli errori commessi, partendo da un’altra vittoria che regala punti in classifica e morale. Una vittoria che ha valore doppio, considerato che all’ultimo momento, per un attacco febbrile, non è potuta partire con le compagne Giorgia Lombardo, migliore realizzatrice della 102 Basket Erice nelle prime tre gare. “La partita sicuramente non è stata giocata al meglio, dichiara la capitana Stefania Coccia, anche se siamo riuscite a vincere. Abbiamo perso troppi palloni, e avuto fretta in alcune conclusioni. Sicuramente, abbiamo ancora tanto da migliorare, nel gioco di squadra offensivo e in difesa. Siamo, però, contente che tutte abbiamo avuto tutte la possibilità di giocare, in un campo gradevole e contro avversarie corrette. Anche l’arbitraggio è stato molto positivo per tutte noi atlete in campo”. Basket Erice: Catalano 8, Lorentino 3, Trupiano 2, Coccia 6, Romeo 35, Angileri, Veronica Maisano, Bosco 2, Manzo, La Sala 12, Aurora Maisano 2, Rao. All. Contiliano.

• Rugby: ancora conferme in casa Fenici Rugby Marsala. 9 atleti under 16 convocati al torneo regionale “Trofeo del Pupo” giunto alla seconda edizione, che si svolgerà domenica prossima 12 Gennaio presso il campo Sciavicco di Messina. 3 squadre formate dai migliori atleti siciliani che si sfideranno con formazioni miste sotto gli occhi attenti dei tecnici federali per aggiudicarsi l’ambito trofeo. Il presidente Moreno Debiasi ed il tecnico Nicola Rallo sono soddisfatti per il lavoro espresso dai ragazzi in allenamento e dei risultati raggiunti, frutto di tanta attenzione che lo staff mette a disposizione per i ragazzi. Ecco i convocati: Simone Catinella, Mattia Rallo, Nicolò Russo, Daniele Genovese, Luca Sangiorgio, Gabriele Cappitelli, Federico Frusteri, Gabriele Di Pietra e Davide Debiasi.

• Basket serie C maschile: primi punti del 2025 e prima vittoria in trasferta della stagione per la Nuova Pallacanestro Marsala che si impone a Caltanissetta contro la Invicta per 81-84. Dopo un primo quarto incerto i lilybetani si portano in vantaggio a partire dalla seconda frazione di gioco, risultando efficaci a rimbalzo e colpendo i nisseni con transizioni in velocità. I padroni di casa provano ad avvicinarsi più volte soprattutto con Giusti (autore di 30 punti), ma i marsalesi riescono a mantenere il pallino dell'incontro. Farruggia a 15" dalla sirena finale con un 3/3 dalla lunetta mette i 2 punti in cassaforte dopo che i nisseni erano riusciti a rimontare fino a -2 lo svantaggio che nell'avvio del quarto finale era arrivato fino a +14 per gli ospiti. Ininfluente la tripla del capitano nisseno Zarbo allo scadere.

Tabellino: Invicta Basket Caltanissetta - Nuova Pallacanestro Marsala 81-84 Parziali: 24-19, 12-21, 17-22, 28-22.

Invicta Basket Caltanissetta: Milosavljevic 17, Chornohrytskyi, Urosevic, Giusti 30, Marin 20, Zarbo 14, Richiusa D. ne, Raia ne, Curcuruto ne, Yabre ne, Richiusa F. All. Villa G.

Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 17, Miculis 14, Cucchiara ne, Abrignani 3, Donato 14, Linares 6, Gentile 11, Stankovic 6, Gerardi ne, Tartamella 11, Niang 2. All. Grillo G.

Arbitri: Cavallaro D. di Zafferana Etnea (CT) e Oliveri F. di Paternò (CT