Anche nel trapanese il Libro dei Francobolli 2024

15/01/2025 19:00:00

E' possibile acquistare il nuovo Libro dei Francobolli 2024, un volume che celebra l'Italia attraverso le 146 carte valori postali emesse nel 2023 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Disponibile nell'ufficio postale con sportello filatelico di Trapani Centro, nei dieci Spazio Filatelia del territorio nazionale e sul sito ufficiale di Poste Italiane, il libro offre un affascinante racconto delle eccellenze, della cultura e delle tradizioni italiane.

Un viaggio tra personaggi e luoghi iconici

Il volume è una vera e propria raccolta di storie, illustrata da testi che ne descrivono il tema e le motivazioni delle emissioni. Tra i protagonisti dei francobolli più significativi del 2024 troviamo: Guglielmo Marconi, celebrato nel 150° anniversario della nascita, pioniere delle telecomunicazioni. Franco Basaglia, icona della riforma psichiatrica e del progresso sociale, ricordato nel centenario della nascita.

Per la Sicilia, spiccano le emissioni dedicate al patrimonio artistico e culturale: I teatri antichi di Siracusa e Segesta, simboli di un'eredità storica senza tempo;

Il Parco dei Nebrodi, che omaggia la bellezza naturale dell'isola;

Tradizioni e innovazioni tra le pagine

Il Libro dei Francobolli 2024 celebra anche le tradizioni locali e i grandi eventi: Il Consorzio Tutela IGP Pomodoro di Pachino, un'eccellenza agroalimentare siciliana;

Il 400° Festino di Santa Rosalia, festa iconica di Palermo; Il centenario dell’Aeroporto di Fontanarossa e la Ferrovia Circumetnea, protagonisti della serie “Il mondo senza tempo delle ferrovie”.

Sport, spettacolo e cultura internazionale

Non mancano i temi di grande prestigio internazionale: I Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024; Il centenario di Mike Bongiorno, volto storico della televisione italiana; Il successo globale dell'animazione italiana, con un francobollo dedicato al Winx Club. L’omaggio a Giacomo Puccini, nel centenario della sua scomparsa, riconosciuto come uno dei più grandi compositori d’opera di tutti i tempi.

Il Libro non include i francobolli dedicati al Santo Natale o al Giubileo 2025, ma presenta una pagina dedicata per inserirli successivamente. Nel Trapanese, il volume può essere acquistato presso l’ufficio postale con sportello filatelico di Trapani Centro, situato in piazza Vittorio Veneto, oppure negli Spazio Filatelia di Roma, Milano, Venezia, Napoli, Trieste, Torino, Genova, Firenze e Verona. È inoltre disponibile online sul sito filatelia.poste.it.