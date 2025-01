  Maltempo nel Trapanese: 25 interventi di soccorso dei Vigili del Fuoco

17/01/2025 22:00:00

La provincia di Trapani è stata colpita duramente dall'ondata di maltempo che sta interessando la Sicilia. Dalle prime ore della mattinata di oggi, 17 gennaio, fino alle ore 20.00, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Trapani sono stati impegnati in una serie di interventi per far fronte alle emergenze causate dalle forti piogge e dai venti intensi.

Le aree più colpite

Le città che hanno richiesto il maggior numero di interventi sono state Mazara del Vallo, Marsala e Castelvetrano, dove le condizioni meteorologiche avverse hanno provocato numerosi danni e disagi.

Tipologia degli interventi

Complessivamente, i Vigili del Fuoco hanno effettuato 25 interventi di soccorso, che hanno riguardato principalmente:

Dissesti strutturali , con danni a edifici e infrastrutture;

, con danni a edifici e infrastrutture; Grondaie otturate , che hanno causato infiltrazioni d'acqua e allagamenti;

, che hanno causato infiltrazioni d'acqua e allagamenti; Alberi pericolanti , messi in sicurezza per evitare rischi alla popolazione;

, messi in sicurezza per evitare rischi alla popolazione; Prosciugamenti , necessari in diverse zone colpite da allagamenti;

, necessari in diverse zone colpite da allagamenti; Soccorso a persona, per aiutare cittadini in situazioni di emergenza.

Raddoppiato il dispositivo di soccorso

A seguito dell'allerta meteo di livello "arancione" diramata dalla Protezione Civile Siciliana, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco ha disposto il raddoppio del dispositivo di soccorso su tutto il territorio provinciale. Le sedi operative di servizio nella provincia di Trapani hanno quindi potuto intensificare la loro attività per fronteggiare al meglio le numerose criticità.

La situazione resta monitorata

Le condizioni meteo restano critiche in alcune aree, e i Vigili del Fuoco continuano a monitorare la situazione, pronti a intervenire in caso di ulteriori emergenze. La Protezione Civile invita la popolazione a prestare massima attenzione e a seguire le disposizioni e gli aggiornamenti ufficiali.