Un generale della Finanza per Antonini

Fino a Settembre scorso era a capo della Guardia di Finanza della provincia di Trapani, adesso lavora per l'imprenditore che più sta facendo parlare di sè a Trapani. E' Geremia Guercia. Generale della Finanza, per quattro anni al comando provinciale di Trapani, Guercia è stato annunciato dal romano Valerio Antonini come "Chief Finaciale Officer", CFO, di TrapanInvest, il suo gruppo con il quale detiene le società sportive e l'emittente Telesud.

La Sport Invest, in una nota, dichiara che "ll suo profilo istituzionale, di grande prestigio e serietà, rientra in un upgrade dirigenziale che porterà il nostro Gruppo alle prossime sfide di campionati sempre più importanti e della Cittadella Dello Sport con un profilo NETTAMENTE più istituzionale che darà anche alle nostre controparti finanziarie, politiche un grande segno di crescita".

"Sono convinto che con la sua grande esperienza e caparbietà unita agli importanti risultati raggiunti da lui nelle sue precedenti attività, saprà farci fare uno step importante in più in vista di queste sfide cruciali che ci aspettano" dice invece Antonini.

Il direttore finanziario (in inglese Chief Financial Officer - CFO) è una figura dirigenziale dell'organizzazione aziendale: ha la responsabilità della gestione e della pianificazione generale delle attività finanziarie di un'azienda.