21 Gennaio: il giorno di Trump, le sue prime misure. Referendum bocciato

21/01/2025 07:06:00

21 Gennaio 2025: Tutte le notizie del giorno

Insediamento di Donald Trump: Donald Trump ha giurato come 47° presidente degli Stati Uniti, dichiarando l’inizio di una nuova "età dell’oro" per l’America. Nel suo primo discorso ufficiale, ha promesso di riscattare il Paese dal declino.

Prime misure di Trump: Appena insediato, il presidente ha firmato ordini esecutivi per:

Bloccare lo ius soli.

Uscire dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

Concedere la grazia ai rivoltosi di Capitol Hill.

Sospendere il bando su TikTok.

Presenza internazionale: Alla cerimonia ha partecipato Giorgia Meloni, unica premier europea presente. Prima del giuramento, Meloni e Trump hanno partecipato insieme a una messa.

Reazioni internazionali: Vladimir Putin ha rilasciato una breve dichiarazione di congratulazioni, vista come un possibile segnale di dialogo.

Ultimi atti di Biden: Prima di lasciare la Casa Bianca, Joe Biden ha concesso la grazia a familiari e collaboratori, temendo ritorsioni dalla nuova amministrazione.

Tregua a Gaza: Hamas ha annunciato che la liberazione di un nuovo gruppo di ostaggi avverrà domenica, non sabato come inizialmente previsto. Coloni e ultradestra israeliana criticano il cessate-il-fuoco, mentre a Gaza le tensioni restano alte.

Russia in Mali: Un grande contingente militare russo è arrivato nel Paese africano per rafforzare la presenza del Cremlino, in risposta alla perdita di influenza in Siria.

Consulta e referendum: La Corte Costituzionale ha bocciato il referendum sull’autonomia differenziata, ritenendo il quesito poco chiaro. Via libera invece alle consultazioni su cittadinanza e contratti a tutela crescente.

Abusi ecclesiastici in Alto Adige: Un rapporto ha rivelato almeno 67 casi di abusi sessuali commessi da membri del clero. L’indagine è stata condotta dalla diocesi di Bolzano.

Banco Santander valuta l'uscita dall’Inghilterra: La banca spagnola potrebbe trasferire i suoi investimenti verso Paesi più profittevoli a causa delle difficoltà economiche britanniche.

Melania Trump e le criptovalute: Dopo il successo della moneta virtuale lanciata dal marito, anche Melania Trump ha creato la sua criptovaluta.

Sport:

Lorenzo Sonego e Jannik Sinner festeggiano l’ingresso nei quarti di finale dell’Australian Open, nonostante alcuni problemi fisici per Sinner.

Lewis Hamilton si è presentato a Maranello per iniziare la sua avventura con la Ferrari.

Sanremo: Damiano dei Maneskin è stato annunciato come secondo super ospite del Festival.

Cronaca nera:

A Ornavasso (Piemonte), Edoardo Borghini ha ucciso con un colpo di fucile il figlio Nicolò.

In Calabria, due fratelli sono stati arrestati con l’accusa di aver ucciso il padre.

A Torino, è stato arrestato Njeem Osama Elmasry, ex ufficiale del regime di Gheddafi, accusato di torture.

La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Innocent Oseghale, condannato per l’omicidio di Pamela Mastropietro.

Giustizia:

L’ex sindaca di Torino Chiara Appendino è stata condannata in appello a un anno e cinque mesi per i fatti di piazza San Carlo.

Francesco Schettino, ex comandante della Costa Concordia, ha chiesto la semilibertà dopo aver scontato metà della pena.

Altre notizie:

A Los Angeles, due falsi vigili del fuoco sono stati arrestati: sospettati di essere piromani o sciacalli.

La gip di Torino ha riaperto le indagini contro gli odiatori online che avevano diffamato l’imprenditrice Cristina Seymandi.