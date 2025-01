Marsala, battaglia in consiglio sulle interrogazioni

21/01/2025 06:56:00

Il Consiglio comunale di ieri pomeriggio ha dedicato la seduta alle interrogazioni al Sindaco della città, Massimo Grillo, e alla sua Amministrazione, presente in gran completo e con i dirigenti al seguito.

Presente in Aula il Comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Menfi.

Vecchi problemi e risposte non adeguate

Da una parte i consiglieri comunali pongono delle interrogazioni precise e puntuali, non lo sono le risposte che arrivano dall’Amministrazione. Non è solo approssimazione, c’è pure buona volontà ma è come se gli assessori raccontassero una storia diversa rispetto al tempo che vive Marsala. E la normale amministrazione, che prevede il decoro urbano e strade ben asfaltate, manca alla cittadinanza.



Gli interventi dei consiglieri

Gli interventi dei consiglieri sono tutti orientati alla risoluzioni di criticità. Pino Ferrantelli: l’interrogazione parte dalle fognature zona sud, lavori ancora non ultimati, passa poi al rudere via Itria angolo via Libertà: “Il suo abbattimento allargherebbe la circolazione della zona; così come è previsto nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche l’abbattimento di un altro rudere in via onorevole De Vita che darebbe sfogo alla viabilità”.

Pino Carnese ha posto l’accento sulle tante criticità che affliggono lo stato della Sanità marsalese: “L’ho denunciato decine di volte. Le attese al Pronto Soccorso sono troppo lunghe. Non si può rimanere con le mani in mano”.

Mario Rodriquez ha esordito: “Incertezza più velocità uguale caos”. Le interrogazioni hanno riguardato i lavori al porto, al lungomare, al baglio Anselmi: “Io non vedo che i lavori vanno avanti. Mi rimbomba nelle orecchie: “Visione strategica della città”. Ma sindaco cosa è la visione strategica? Il parcheggio di via Giulio Anca Amodei non funziona, le colonnine ticket non funzionano, il cimitero è una vergogna assoluta. Parchi giochi abbandonati, l’erba più alta dei bambini, botole alzate, basolato rialzato. Ma chi controlla la città?”. E poi ancora: “Le opere più complesse: scorrimento veloc: che è stato fatto? Le bocche del fiume birgi sono state aperte?”



Ci va giù pesante la consigliera comunale Elia Martinico (FI): “Spero di non ascoltare il solito libro dei sogni. Lei pensa che i cittadini sono contenti del suo slogan “La città cambierà volto”?. Posso fare un elenco lunghissimo: i cittadini vogliono i fatti, lei è timoniere senza timone, non sa dove portare la barca, il legame di fiducia con i cittadini non c’è perché chiedevano ascolto, lei invece ha lasciato la città alla deriva. Nello scorso consiglio abbiamo parlato di sicurezza che riguarda pure la pubblica illuminazione, che è scarsa oppure non funzionamente, cosa si intende fare? La manutenzione stradale è terribile: buche, asfalto collassato e la sicurezza stradale ne va di mezzo. Quali risorse ci sono per la manutenzione e quando partiranno i lavori?”.

La Martinico poi affronta la questione delle famiglie con fragilità: “Troppe famiglie versano in difficoltà sociale ed economica quali misure concrete ci sono per potenziare i servizi sociali? Il benessere degli anziani: questa amministrazione ha dimenticato questa fascia sociale, le chiedo quali sono le politiche di sostegno alle persone anziane in città, l’amministrazione ha previsto dei progetti per combattere la solitudine degli anziani?

I bersaglieri? La città non è pronta! Il basolato è rialzato e rappresenta l’estetica della nostra città”.

Rino Passalacqua: “Siamo completamente anestetizzati, non volevo nemmeno intervenire”. E’ vero si tratta di un consiglio senza un vero leader dell’opposizione, andando avanti cos’ il Grillo bis è una facilissima da attuare.

Le interrogazioni di Passalacqua riguardano dei temi precisi: "A che punto è Villa Damiani? I lavori sono stati completati e l’amministrazione affida il complesso al CNR di Messina per farne per un anno centro di ricerca per patologie inerenti al tema. Menomale che il CNRR ha fatto una valutazione e hanno abbandonato. Quando intendete fare davvero il vostro dovere? Scorrimento veloce non c’è alcun affidamento all’ANAS come detto tre anni fa. Che succede?”. Sulla mobilità sostenibile: “Avete rovinato la pista ciclabile, il progetto iniziale non era quello. Se dovevate incentivare i mezzi pubblici ditemi che fine hanno fatto i bus elettrici? Le sembra normale che a Marsala da mesi non ci sono le ambulanze medicalizzate? A che punto è l’escavazione della bocca nord dello Stagnone? Che cosa ne vuole fare questa amministrazione del piano regolatore del porto? Le nostre osservazioni sono all’assessorato regionale e vorrei capire se l’Amministrazione ha iniziato le interlocuzioni con gli uffici preposti per il piano paesaggistico".

Le risposte dell’Amministrazione

Sindaco ed assessori Girano attorno alle cose senza mai centrarle e comunque il verbo è sempre declinato al futuro.

Il vice sindaco Giacomo Tumbarello ha risposto a una parte di interrogazioni.

Sull’espropriazione dell’angolo di via Itria le procedure sono passate all’ufficio espropriazioni, ma il vice sindaco non sa a che punto sono queste procedure.

Sulla fognatura zona lidi sud anche qui c’è il caos, Tumbarello dice: “Non sono ancora a regime perché ci sono criticità, è stata sollecitata l’impresa per le verifiche ma non c’è stato un risultato positivo”.

Anche sulle condizioni del basolato poche risposte: “Abbiamo fatto un ripristino ma evidentemente non è stato fatto a regola d’arte”.

Sul piano regolatore del porto c’è una risposta leggermente più chiara: “Venne approvato dall’amministratore Galfano e le valutazioni fatte vanno affrontate in sede di redazione del nuovo piano, i progettisti si sono messi a lavorare”.

Sui servizi sociali ha risposto l’assessore Giusy Piccione, in particolare sugli anziani ha chiarito che “Ci sono fondi per il PNRR e sono arrivate 400 istanze. Sugli anziani vittime della solitudine oltre al lavoro del distretto socio sanitario serve un maggiore supporto con le realtà di volontariato all’interno delle strutture per anziani”.

Continua la Piccione: “La gestione dei servizi sociali sta prendendo un percorso con i patronati, vorremmo provare a capire quale sia davvero il bisogno”. Su villa Damiani il passo dell’amministrazione invece è molto incerto: “E’ stato fatto un grande lavoro di interlocuzione, il CNR è venuto meno. In settimana verrà pubblicato il bando generico del Dopo di Noi e del centro disabili”.

Sulla questione della Sanità ha risposto direttamente il sindaco Massimo Grillo, grande-dice- è il lavoro che si sta facendo per la realizzazione degli ospedali di comunità: “Resta il nodo del personale. La rete ospedaliera formulata si trova in assessorato regionale”.



Consiglieri a tutto campo

La seconda turnazione delle interrogazioni parte con l’intervento della consigliera Rosanna Genna: “Che fine ha fatto il piano di zona? Che fine ha fatto il centro per i malati di Alzheimer? Non c’è nemmeno nel DUP. Lei dice che ha rimandato indietro i fondi per la disabilità, perché sono tornati indietro? Sindaco si è fatto una passeggiata in via Roma? Al di là della delinquenza ci sono degli esercenti che stanno abbassando le saracinesche, volevo capire se c’è un modo per aiutare le attività commerciali? Come reagire a questa crisi? Ci sono difficoltà enormi. C’è un piano di programmazione urbanistica?

Esiste ancora uno sportello per agevolare l’impresa?”

Massimo Fernandez ha parlato dei quartieri popolari, le condizioni di Sappusi e via Istria sono emergenziali, con cumuli di spazzatura, il consigliere chiede: “Si intende cambiare il piano dei rifiuti per quelle zone?”.

Che fine ha fatto l’adeguamento dei locali per l’ università di enologia? E’ questa una delle interrogazioni della consigliera Eleonora Milazzo di ProgettiAmo Marsala.

Leo Orlando si è soffermato sulla pubblica illuminazione: “La città continua ad avere problemi, anche in presenza di corpi illuminanti le strade continuano a non essere a sufficienza illuminati. Poi il consigliere si sposta sul disastro verde pubblico: “Basta attraversare la città per capire la situazione indecorosa in cui versiamo. Lo scorrimento veloce ha il problema del semaforo, che doveva essere temporaneo. In bilancio abbiamo messo le somme per la galleria: ad oggi nessun intervento è stato fatto. Assessore Agate l’area artigianale vive in uno stato di abbandono totale. Ci sono aziende che non possono avviare l’attività perché mancano le misure. Nel progetto della riqualificazione dell’area del Monumento ai Mille vi siete dimenticati del Mercato del contadino, che è sprovvisto di regolamento”.

E poi ancora: “A che punto siamo con l’impiantistica sportiva?”.

Piero Cavasino sul tema sicurezza lo dice chiaro: le responsabilità non possono ricadere tutte sull’Amministrazione “Abbiamo però il compito di fare il massimo di nostra competenza. Come fa ad esserci sicurezza se manca adeguata illuminazione? Qualcosa in più sulla sicurezza si può fare e nell’immediato. C’è una crisi di pubblica illuminazione che sta attanagliando la città. Qual è il piano?”.

Ha ripreso la parola la consigliera Elia Martinico: “Sindaco, lei parla di pace ma quale pace? Lei ci ha fatto litigare tutti”.

Il nervo scoperto è anche il parcheggio comunale, la parte sottostante non è ad oggi utilizzabile. Già nella prima parte delle interrogazioni l’assessora Donatella Ingardia aveva detto che stanno lavorando alle relative autorizzazioni.



Le risposte dell’Amministrazione

L’assessore Marchese: “Io lavoro e sono soddisfatto, nel mondo scolastico stiamo raggiungendo degli ottimi risultati. Siamo riusciti a migliorare la mensa scolastica, a dare equità alle tariffe e le abbiamo abbassate. Stiamo facendo tanto per l’inclusione scolastica, abbiamo sostituito tutte le linee di scuolabus”.

La chiusura delle attività commerciali significa una retrocessione per la città, lo ha detto l’assessore Salvatore Agate: “L’amministrazione può solo rendere i servizi importanti alle attività produttive a partire dalla illuminazione, strade pulite, attrazione turistica”.

L’assessore Ignazio Bilardello(FdI) ha risposto all’interrogazione sugli impianti sportivi: “Ci siamo indirizzati con le nostre risorse e abbiamo individuato degli obiettivi. Lo stadio Lombardo Angotta è aperto al pubblico, lavori affidati ad una impresa per la sostituzione del manto erboso. Stiamo cercando di prorogare la manutenzione con la stessa ditta fino a chiusura campionato. Il campo di Strasatti è stato affidato ad una associazione sportiva e funziona molto bene, il campo di Paolini affidato pure per 10 anni. Il palazzetto dello Sport aveva problemi di infiltrazione d’acqua e i lavori sono stati eseguiti. Sul Fortunato Bellina c’è stato pure un intervento importante. La palestra Grillo è stata data in uso all’Istituto Giovanni XXIII. E’ uscito un bando per 120milioni di euro, che interessa le strutture sportive della Sicilia e su questo bando stiamo lavorando”.

Sul verde cittadino risposte sono state date dal vice sindaco Giacomo Tumbarello: “Il centro città è particolarmente curato, da domani (oggi per chi legge) inizieranno la bonifica della zona dello Stagnone, lato pista ciclabile”.

Una convenzione è stata stipulata con l’ASP per la realizzazione di una guardia medica turistica in zona nord della città, pure i locali sono stati consegnati all’Azienda Sanitaria, si tratta della scuola Elimos, una parte di essa. Non sanno però a che punto sono i lavori e solleciteranno, dice Tumbarello, il Direttore Generale dell’ASP.