30 Gennaio: cade aereo a Washington, Parlamento bloccato per Almasri

Notizie principali del 30 gennaio 2025

Tragedia nei cieli di Washington: Un aereo passeggeri dell’American Airlines con 64 persone a bordo si è scontrato con un elicottero militare e si è inabissato nel fiume Potomac. Al momento non ci sono superstiti e sono stati recuperati 18 corpi. L’incidente è avvenuto alle 21 ora locale (le 3 di notte in Italia).

Parlamento bloccato per il caso Almasri: Il Parlamento ha interrotto i lavori dopo la mancata informativa dei ministri Nordio e Piantedosi sul caso Almasri. Forti polemiche su Giorgia Meloni e il procuratore Lo Voi.

Scambio di ostaggi tra Israele e Hamas: Hamas dovrebbe rilasciare tre ostaggi israeliani in cambio di 110 detenuti palestinesi. Martedì Netanyahu incontrerà Trump. Da oggi gli uffici dell’UNRWA a Gerusalemme saranno chiusi.

Possibile impatto di un asteroide sulla Terra nel 2032: Secondo l’Agenzia Spaziale Europea, esiste una possibilità su 83 che un asteroide possa colpire la Terra il 22 dicembre 2032, alle 15:03 (ora italiana). Gli esperti stanno monitorando attentamente la traiettoria.

Svolta in Germania: Per la prima volta, la Cdu-Csu ha accettato i voti dell’estrema destra Afd per approvare una mozione anti-migranti. Forti critiche al leader Friedrich Merz.

Udienze di convalida per i migranti in Albania: Oggi si terranno le udienze per i 43 migranti sbarcati in Albania. Il 44esimo è stato giudicato vulnerabile e sarà trasferito in Italia.

Colpo di scena in Siria: Al-Jolani si è auto-proclamato presidente di transizione, ha sciolto il Parlamento e ha chiesto alla Russia di estradare al-Assad.

Guerra in Congo: I ribelli M23 continuano ad avanzare verso Sud, prendendo il controllo di aree ricche di coltan, minerale cruciale per gli smartphone.

Gaffe del ministro Giuli: Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha chiamato Spoleto una provincia durante il Question Time in Parlamento. Intanto, Elisabetta Belloni è stata ufficialmente nominata consigliera diplomatica di Ursula von der Leyen.

Santanchè, processo per truffa aggravata: Il processo a Daniela Santanchè si terrà a Milano. Prossima udienza fissata per il 26 marzo. Il 10 febbraio ci sarà la mozione di sfiducia con voto segreto.

Alessandra Todde, udienza il 20 marzo: Il tribunale valuterà il ricorso contro la decadenza dalla carica di presidente della Sardegna.

Ferragni rinviata a giudizio per il Pandorogate: Chiara Ferragni dovrà affrontare un processo per truffa aggravata. Intanto, su Instagram, ha confermato le accuse di Corona, dichiarando che Fedez l’ha tradita più volte.

Caso Ramy Elgaml: La Procura di Milano ha chiesto il processo immediato per Fares Bouzidi, l’amico di Ramy, accusato di resistenza a pubblico ufficiale.

Maturità 2025: Le materie della seconda prova saranno:

Latino al Liceo Classico,

Matematica allo Scientifico.

Per chi ha 6 in condotta, ci sarà una prova di cittadinanza.

L’IA cinese DeepSeek bloccata in Italia: L’applicazione cinese per l’intelligenza artificiale non è più disponibile in Italia. Gli Stati Uniti sostengono che abbia rubato modelli di OpenAI per addestrarsi.

Trump ordina l’invio di migranti a Guantanamo: La Casa Bianca ha inviato a 2,3 milioni di dipendenti pubblici un incentivo alle dimissioni. Trump ha firmato un ordine esecutivo per detenere i migranti a Guantanamo.

Argentina, abolito il reato di femminicidio: Il ministro della Giustizia Mariano Cúneo Libarona ha cancellato il femminicidio dal codice penale argentino, sostenendo che fosse una discriminazione.

Orco di Mazan sotto processo: Dominique Pelicot è nuovamente sotto processo per tentato stupro e omicidio risalenti agli anni ’90.

Slitta il processo d’appello di Alessia Pifferi: La donna condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di fame la figlia Diana non sta bene. L’udienza è rinviata al 10 febbraio.

Omicidio Aurora Savino: Parte oggi il processo per la morte della neonata Aurora Savino, deceduta a 45 giorni il 2 settembre 2023. I genitori sono accusati di maltrattamenti e omicidio.

Frode fiscale da 46 milioni per FedEx: La Procura di Milano ha sequestrato 46 milioni di euro alla FedEx, accusata di frode fiscale e sfruttamento sistematico dei lavoratori.

La Fed mantiene i tassi invariati, la BCE pronta al taglio: La Federal Reserve ha lasciato i tassi di interesse invariati, mentre la BCE potrebbe tagliarli di un quarto di punto.

Mps e Mediobanca: Il CEO di Mps Luigi Lovaglio vola a Londra per convincere gli investitori sull’offerta per Mediobanca. Intanto, Philippe Donnet ha annunciato di voler ricandidarsi alla guida di Generali.

Il Louvre cade a pezzi: Il museo ha problemi di infiltrazioni d’acqua e sovraffollamento, mentre il restauro della Gioconda si avvicina.

Emis Killa si ritira da Sanremo: Dopo aver saputo di essere indagato per associazione a delinquere nell’inchiesta Doppia Curva, il cantante ha deciso di fare un passo indietro. Non verrà sostituito.

Champions League:

Inter agli ottavi.

Juventus, Milan e Atalanta ai playoff.

Bologna eliminato.

Mattarella riceve le nazionali di tennis: Le squadre femminile e maschile che hanno vinto Coppa Davis e Billie Jean King Cup sono state ricevute al Quirinale. Smorzate le polemiche sull’assenza di Sinner.