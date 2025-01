31 Gennaio: Italia crescita zero, Hamas rilascia tre ostaggi, 67 morti a Washington

31/01/2025 07:03:00

Notizie principali del 31 gennaio 2025

Italia, crescita zero nel 2024: Il Pil italiano ha chiuso il 2024 con una crescita inferiore allo 0,5%, esattamente la metà di quanto aveva previsto il governo.

Israele, fermati e rilasciati una ex eurodeputata e un giornalista: La polizia israeliana ha fermato e poi rilasciato l’ex eurodeputata Luisa Morgantini, 85 anni, e l’inviato del Sole 24 Ore Roberto Bongiorni. I due palestinesi con cui viaggiavano sono ancora trattenuti.

Hamas organizza uno spettacolo per il rilascio di ostaggi: Il gruppo ha trasformato la liberazione di otto ostaggi in un evento mediatico con palchi, urla, fischi e selfie. Domani è atteso il rilascio di altri tre ostaggi.

Washington, nessun superstite nell’incidente aereo: Il bilancio del disastro è di 67 morti. Finora sono stati recuperati 30 corpi. Trump ha attribuito parte della responsabilità alla gestione Obama-Biden, accusandoli di aver assunto nell’aviazione persone non qualificate con disabilità fisiche o psichiche.

Merkel critica Merz per l’alleanza con l’estrema destra: L’ex cancelliera Angela Merkel ha rotto il silenzio per criticare il leader della Cdu, Friedrich Merz, per aver accettato i voti dell’Afd in una mozione anti-immigrati.

Caso Almasri, Meloni attacca i giudici: La premier se la prende con il procuratore Lo Voi, sostenendo che abbia fatto un «danno alla Nazione», e accusa i giudici di voler governare al posto della politica.

Trentino, ragazzino violentato per una sigaretta elettronica: Un 13enne è stato violentato da due ragazzi di 14 anni la scorsa estate. Gli abusi sono stati filmati e pubblicati sui social.

Tortona, ucciso per un monopattino: Un 19enne camerunense è stato accoltellato a morte da alcuni uomini che volevano rubargli il monopattino elettrico.

Sesto San Giovanni, 16enne partorisce in segreto: Una ragazza di 16 anni ha partorito sul balcone e il neonato è stato trovato morto in un secchio. Nessuno sapeva della gravidanza, neanche la madre.

Svezia, ucciso Salwan Momika: L’iracheno che nel 2023 aveva bruciato il Corano è stato assassinato mentre faceva una diretta su TikTok.

Cassazione, annullato l’ergastolo per il boss Antonino Madonia: Il processo per l’omicidio del poliziotto Nino Agostino nel 1989 dovrà essere rifatto.

Zuckerberg risarcisce Trump con 25 milioni di dollari: Il fondatore di Meta ha patteggiato con Trump per la causa del 2021, dopo che il tycoon era stato bandito da Facebook e Instagram. Gran parte della somma andrà alla Trump Library.

Elon Musk dorme in ufficio: Il miliardario sembra da giorni non lasciare il suo ufficio a Washington.

Italia, il Garante della privacy blocca DeepSeek: Il software cinese di intelligenza artificiale non rispetta le norme UE sulla privacy ed è stato bloccato.

La Lega vuole ridurre il potere della Soprintendenza: Il partito vorrebbe che i pareri vincolanti sulla tutela del patrimonio artistico e culturale diventassero meri consigli. Il ministro Giuli sarebbe stato colto di sorpresa dalla proposta.

BCE, taglio dei tassi d’interesse: La Banca centrale europea ha abbassato i tassi di 25 punti base. La rata del mutuo variabile è calata del 12% (da 781 a 672 euro).

Generali, Donnet punta al quinto mandato: Il CEO promette 7 miliardi di dividendi in tre anni. Il 19 febbraio si riunirà il patto di consultazione di Mediobanca per valutare la Ops di Monte dei Paschi.

Roma, dà fuoco alla casa perché la moglie ha perso il gatto: Un 54enne romeno ha appiccato un incendio usando olio di girasole perché la moglie aveva fatto scappare il gatto Pepito. Sette persone intossicate.

Napoli, condanna all’ergastolo per Francesco Pio Valda: Il 21enne è stato condannato per aver ucciso Francesco Pio Maimone sul lungomare dopo che qualcuno gli aveva sporcato le scarpe.

Patti Smith ha un malore in Brasile: La cantante 78enne si è sentita male durante un concerto, ma è tornata sul palco in sedia a rotelle per cantare Because the Night.

L’Italia condannata per la Terra dei Fuochi: La Corte europea dei diritti umani ha stabilito che lo Stato ha messo a rischio la vita dei residenti e ha due anni di tempo per regolarizzare la situazione.

Anas, assolto l’ex presidente Pietro Ciucci: Era accusato per il crollo del viadotto Scorciavacche nel 2014, avvenuto sei giorni dopo l’inaugurazione.

Archiviata l’inchiesta su Armando Siri: Il leghista era accusato di finanziamento illecito.

Inter e Milan parte civile nei processi contro gli ultras: I due club hanno deciso di costituirsi parte civile nei processi Doppia Curva.

Europa League:

La Roma batte 2-0 l’Eintracht Francoforte e accede ai playoff.

La Lazio perde contro il Braga 1-0, ma passa lo stesso agli ottavi.

Morata lascia il Milan per il Galatasaray: L’attaccante spagnolo è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni.

A Striscia la Notizia arriva la prima velina eletta dal pubblico: Nausica Marasca, bionda, entra nel cast dello storico tg satirico.

Nasce il Premio Strega Saggistica: Il premio letterario annuncia una nuova categoria, i dettagli verranno svelati l’11 febbraio.

Morte di Marianne Faithfull e Linda Ventura: La cantante e attrice britannica si è spenta oggi. Linda Ventura, figlia dell’attore e lottatore Lino Ventura, è morta all’età di 64 anni.