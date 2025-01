Addio a Carmelo Costa, storico impresario musicale siciliano

31/01/2025 19:37:00

Si è spento a 72 anni Carmelo Costa, storico promoter musicale catanese e tra i più importanti organizzatori di eventi in Sicilia. Costa è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in un albergo a Messina, dove era impegnato nell’organizzazione di alcuni attesi concerti, tra cui quelli di Vasco Rossi, Cesare Cremonini e Marco Mengoni. Soccorso tempestivamente e trasportato in ospedale, è deceduto poco dopo.

Figura di spicco nel panorama musicale italiano, Costa ha legato il suo nome a centinaia di spettacoli e grandi tournée. "Bob Dylan, Peter Gabriel, i Duran Duran, Robert Plant, gli Iron Maiden e Bryan Adams sono solo alcuni dei grandi artisti che ho portato in Sicilia", amava ricordare.

Noto anche a livello nazionale, è stato un punto di riferimento per la musica dal vivo nell’isola, contribuendo a portare in Sicilia eventi di calibro internazionale. Marsala lo ricorda con affetto per aver portato negli anni ‘90 grandi concerti, tra cui quello di Sting.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel mondo dello spettacolo e della cultura musicale italiana.