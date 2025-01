 Trapani, all'Istituto Eugenio Pertini “Stop alle Violenze e alle Dipendenze”

31/01/2025 14:00:00

Si è svolto giovedì 23 gennaio, presso l’Istituto Comprensivo Eugenio Pertini, l’evento "Stop alle Violenze e alle Dipendenze", promosso dal Comune di Trapani e patrocinato dalle autorità locali. L’incontro, che ha coinvolto studenti, docenti e genitori degli istituti comprensivi della città, ha visto la presenza di figure istituzionali e di esperti nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza e alle dipendenze.

Uniti per prevenire e contrastare il disagio sociale

Ad aprire l’evento, la Dirigente scolastica Maria Laura Lombardo, che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, sottolineando l’importanza della collaborazione tra scuole, amministrazione comunale, forze dell’ordine ed esperti per creare una rete di ascolto e supporto.

Tra gli interventi istituzionali, quelli del Sindaco Giacomo Tranchida, dell’Assessore Virzì, del Prefetto Daniela Lupo e del Questore Giuseppe Felice Peritore, seguiti dai contributi di Alessandra Camassa, Presidente del Tribunale di Trapani, della psicologa Ilenia Ognibene (Ser.D Asp Trapani), di Gino Gandolfo, Direttore dell’Ufficio pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Trapani, e di Maria Stefania Lombardo, psicologa e operatrice psicopedagogica per l’USR Sicilia.

L’iniziativa rientra in una più ampia campagna di sensibilizzazione e prevenzione, con l’obiettivo di contrastare le varie forme di violenza e dipendenza, dalla ludopatia all’abuso di sostanze, per aiutare i giovani e le loro famiglie a intraprendere un percorso di crescita consapevole e responsabile.

Testimonianze toccanti e il ruolo della scuola

Particolarmente emozionanti sono state le testimonianze di Ezia Rubino e Cristina Bevilacqua, due donne che hanno vissuto in prima persona il dramma delle dipendenze all’interno delle loro famiglie. Le loro parole hanno colpito profondamente il pubblico, offrendo spunti di riflessione e consigli utili per chi si trova a dover affrontare situazioni simili.

“La scuola è in prima linea per prevenire il disagio e la devianza – ha dichiarato la Dirigente Lombardo –. Dobbiamo isolare la solitudine in cui versano le persone vittime di violenza e dipendenza, creando una rete di ascolto e aiuto che coinvolga attivamente i nostri studenti e studentesse.”

Il contest #Noviolenza e i lavori degli studenti

Durante l’evento sono stati anche premiati i lavori realizzati dagli studenti delle scuole trapanesi nell’ambito del contest #Noviolenza, promosso dal Comune per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre). I premiati sono stati:

IC Bassi Catalano: video “L’amore non fa male”

IC Ciaccio Montalto: video “Te la sei cercata”

IC Nunzio Nasi: opera pittorica “Occhi”

IC Pertini: installazione “Nessuna mai più... vittima della GABBIA”

Una menzione speciale è stata assegnata all’IC Pertini per l’originalità e la qualità dei numerosi elaborati presentati.

Musica e cultura per un messaggio forte

Ad arricchire l’evento, l’orchestra dell’Istituto Pertini, diretta dai professori Carmen Pellegrino, Alessandra Allocco e Marco Badami, che ha eseguito una toccante interpretazione de La canzone di Marinella di Fabrizio De André, accompagnata dalle voci dei docenti Clara Pizzo, Enza Galia e Michele Calamela. Un incontro che ha lasciato un segno profondo, confermando il ruolo cruciale della scuola e delle istituzioni nella lotta contro la violenza e le dipendenze.