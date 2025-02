Dal 9 all'11 febbraio le proposte turistiche della Sicilia Occidentale alla BIT 

03/02/2025 16:45:00

Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale partecipa alla Borsa Internazionale del Turismo (Bit) di Milano, in programma dal 9 all’11 febbraio, con l’obiettivo di promuovere il territorio e le sue peculiarità. Lo stand della Regione Sicilia, situato nel Padiglione 11 e esteso su una superficie di 1100 mq, ospiterà le iniziative del Distretto, che punta a valorizzare l’arte, l’enogastronomia e le esperienze turistiche uniche della Sicilia Occidentale.

Tra i temi principali proposti quest’anno spicca il riconoscimento di Gibellina come prima capitale italiana dell’Arte contemporanea, un elemento che sottolinea il legame tra il territorio e la creatività. Inoltre, verrà presentato il percorso di candidatura di Trapani e della sua provincia a Città creativa Unesco della Gastronomia, un progetto che mira a consolidare l’identità enogastronomica del territorio.

Un’altra novità è il lancio del nuovo portale West of Sicily, che trasformerà il Distretto da Destination Management Organization (DMO) a Destination Management Company (DMC). Il portale offrirà la possibilità di acquistare direttamente online esperienze e servizi turistici, proponendosi come uno strumento moderno e dinamico per avvicinare i visitatori alle offerte del territorio.

In vista della Bit, il Distretto organizzerà un evento preliminare il 7 febbraio presso gli spazi di Food Stop, dedicato a tour operator, operatori turistici e giornalisti. Durante l’incontro, sono stati presentati i sapori e i profumi della Sicilia Occidentale attraverso un viaggio enogastronomico che ha toccato le coste, le isole, le tonnare, l’entroterra e i borghi della provincia.

Il 9 febbraio, alle 13.30, si è terrà un talk-conferenza stampa presso lo stand della Regione Sicilia, dal titolo “Sicilia Occidentale terra di creatività - Come l’arte, le tradizioni e la cultura del cibo caratterizzano l’identità dei luoghi”. All’evento parteciperanno la presidente del Distretto Turistico, Rosalia D’Alì, insieme a rappresentanti pubblici e privati del territorio, Bruno Bertero, destination manager del Distretto, e Cristiano Casa, consulente per la candidatura a Città creativa Unesco della Gastronomia.

“Ritorniamo alla Bit con proposte sempre nuove e adeguate alle esigenze di un mercato turistico in continua evoluzione”, dichiara Rosalia D’Alì. “Attraverso le esperienze, vogliamo far conoscere l’identità e l’autenticità dei nostri luoghi, mettendo in luce aspetti creativi, culturali ed emozionali. Il nuovo portale West of Sicily, arricchito di un market place, e i numerosi percorsi turistici ed enogastronomici rappresentano il frutto di un lavoro sinergico con i Comuni della provincia e i privati, che ringrazio per la collaborazione”.

La partecipazione del Distretto Turistico Sicilia Occidentale alla prossima Bit di Milano si conferma come un’occasione importante per rafforzare la visibilità del territorio e promuovere un’offerta turistica sempre più diversificata e inclusiva.