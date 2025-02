Storie di buona sanità in provincia di Trapani

08/02/2025 06:00:00

Si parla spesso di disservizi, carenze e ritardi nel sistema sanitario siciliano, in particolare nella provincia di Trapani. Liste d’attesa infinite, strutture sotto pressione e difficoltà nell’accesso alle cure sono problematiche ben note. Eppure, ci sono anche esperienze positive che meritano di essere raccontate, storie che dimostrano come la sanità pubblica possa ancora offrire un servizio di qualità, con professionalità e dedizione.

Due lettere di ringraziamento inviate da pazienti raccontano episodi di buona sanità vissuti all'ospedale di Castelvetrano e all’ospedale di Pantelleria, testimoniando l’importanza di un personale medico e infermieristico preparato e umano, capace di fare la differenza nella vita dei pazienti.

Castelvetrano: eccellenza in ginecologia

Nel primo caso, la signora Gioia, una paziente sottoposta a un intervento ginecologico presso l'ospedale di Castelvetrano, racconta di aver ricevuto cure di altissimo livello e un’attenzione umana che l’ha colpita profondamente.

“L’intervento è stato eseguito dal professor Vito Francesco Cuttone, che ho avuto il piacere di conoscere grazie alla mia ginecologa, la dottoressa Claudia Maria Lo Vullo. Il professore Cuttone è una persona meravigliosa, che con la sua esperienza e il suo approccio umano riesce a creare un rapporto di fiducia con le pazienti” scrive la donna nella sua lettera.

L’aspetto più sorprendente è l’attenzione costante del medico verso le sue pazienti: “Tutte le sere telefonava in reparto per sapere lo stato clinico delle ricoverate e augurava loro la buona notte”, racconta.

Un servizio efficiente e attento non solo grazie ai medici, ma anche al personale infermieristico e agli operatori sanitari. “Gli infermieri e gli OSS erano sempre presenti, passavano tra le camere per assicurarsi che non ci mancasse nulla, mentre gli addetti alle pulizie mantenevano l’igiene in modo impeccabile.”

Per la paziente, il reparto di ginecologia di Castelvetrano rappresenta un’eccellenza della sanità siciliana, un luogo in cui il paziente è trattato con umanità e professionalità.

Pantelleria: quando il sistema sanitario risponde in tempi rapidi

Un’altra testimonianza arriva da Silvia, una cittadina veneta che, a seguito di una diagnosi di tumore al colon a Verona, ha avuto grosse difficoltà a trovare disponibilità per gli accertamenti necessari nella sua regione. Questa è una storia di emigrazione sanitaria al contrario. Spesso infatti si sparla di "viaggi della speranza" di "turismo sanitario", con i siciliani costretti ad andare al Nord per avere cure tempestive. Invece la signora Silvia è una storia di segno opposto.

“Tempi d’attesa lunghissimi in Veneto mi hanno costretta a cercare alternative. Grazie al portale dell’ASP di Trapani, mio marito ed io abbiamo scoperto che era possibile prenotare gli esami a Pantelleria” racconta Silvia.

Da qui è iniziato un percorso di assistenza rapida ed efficiente: “Abbiamo contattato il Centro Unico Prenotazioni (CUP) di Pantelleria, e il personale, con grande professionalità e disponibilità, ci ha aiutati a trovare in tempi brevissimi i posti per le visite.”

Una volta sull’isola, la donna ha trovato un ospedale efficiente e accogliente, con personale sanitario disponibile e preparato. “Sono riuscita a curarmi evitando di spendere soldi in visite private”, sottolinea, esprimendo un ringraziamento speciale al personale dell’ospedale di Pantelleria e alla direzione dell’ASP di Trapani.

Queste due storie dimostrano che, quando la sanità pubblica funziona, può offrire un servizio eccellente. Certo, i problemi non mancano, ma esistono reparti e strutture in Sicilia dove professionalità, efficienza e umanità sono ancora al centro del lavoro sanitario.