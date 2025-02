 Arrestato in Bulgaria il nipote di Tano Badalamenti

22/02/2025 10:58:00



Si nascondeva a Sofia, in Bulgaria, ma la sua fuga è finita. Gaspare Ofria, nipote del boss di Cinisi Gaetano Badalamenti, è stato arrestato da polizia e carabinieri dopo due anni di latitanza. Ofria era ricercato dal 2023, quando la sua condanna a 6 anni e 8 mesi di carcere è diventata definitiva.

L’uomo doveva scontare un cumulo di pene per reati come bancarotta fraudolenta in concorso, uso illecito di carte di credito e violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Genova, hanno seguito per mesi i suoi familiari, monitorando i loro spostamenti fino a risalire al nascondiglio del latitante. Dopo l’arresto, convalidato dall’autorità giudiziaria bulgara, Ofria è stato estradato e riportato in Italia in aereo, dove sconterà la sua pena.

Si chiude così la latitanza del parente del boss che ordinò l'omicidio di Peppino Impastato, una delle figure simbolo della lotta alla mafia.