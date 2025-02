A Palermo prende il via il progetto: "Giovani e Inclusione: nuove frontiere delle connessioni sociali"

22/02/2025 09:45:00

Nel cuore del quartiere Ballarò e nell'area tra via Evangelista di Blasi e via Perpignano, prende vita il progetto "Giovani e Inclusione: nuove frontiere delle connessioni sociali". Finanziato dall'Agenzia Italiana della Gioventù attraverso l'Avviso "NEETWork-connessioni creative", il progetto è gestito dall'Associazione Salesiana di Promozione Sociale Santa Chiara in collaborazione con la Casa Salesiana Gesù Adolescente.

Un impegno storico per i giovani

L'Associazione di Promozione Sociale Santa Chiara opera a Ballarò, all'interno del complesso salesiano di Santa Chiara, dove da oltre 105 anni i Salesiani accolgono e supportano giovani in difficoltà. Parallelamente, l'Istituto Salesiano Gesù Adolescente opera nella V Circoscrizione di Palermo, fornendo formazione professionale di alta qualità ai giovani in cerca di opportunità lavorative da oltre 60 anni.

Un progetto per l'inclusione formativa e lavorativa

Il progetto coinvolge 60 giovani NEET (Not in Education, Employment, or Training) di età compresa tra i 16 e i 25 anni, offrendo percorsi di orientamento, formazione professionale e cittadinanza attiva. L'obiettivo è promuovere l'inclusione sociale e lavorativa dei giovani provenienti da contesti svantaggiati, contrastando la povertà educativa e incentivando nuove opportunità di sviluppo.

Le azioni previste

Orientamento e sensibilizzazione: supporto ai giovani per proseguire gli studi o inserirsi nel mondo del lavoro, valorizzando talenti e inclinazioni personali. Inclusione formativa e professionale: quattro percorsi per migliorare le competenze professionali in settori ad alta richiesta occupazionale.

Percorsi formativi

Ogni percorso prevede 100 ore di formazione in settori chiave: Ristorazione: valorizzazione della tradizione culinaria e risposta alla crescente domanda enogastronomica. Meccanica-auto: sviluppo di competenze avanzate sulle nuove tecnologie. Saldatura: formazione specialistica in un settore con alta richiesta di manodopera qualificata. Baby-sitter: corso dedicato alle giovani donne per acquisire competenze nell'accudimento infantile.

Attività di cittadinanza attiva

Oltre alla formazione professionale, il progetto promuove un laboratorio di cittadinanza attiva, con workshop, giochi di ruolo e campagne di sensibilizzazione. I giovani stessi gestiranno strumenti di comunicazione e diffusione del progetto.

I partner del progetto

Assessorato all'Istruzione e alle Politiche Formative del Comune di Palermo; Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Giovanile Salesiana Villaurea; Istituto Salesiano Don Bosco; Associazione "Salesiani Gesù Adolescente ETS"; Parrocchia San Gabriele Arcangelo; C&C partner Apple in Europa; Associazione Aletheia ETS - APS; Hikikomori Italia; Hikikomori Italia Genitori Onlus; ALPHA Onlus.