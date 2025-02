Pallamano: il ricorso lo vince l'Handball Erice, tutto invariato in classifica

22/02/2025 11:30:00

Il Collegio di Garanzia del CONI era chiamato a decidere sul ricorso presentato lo scorso 30 dicembre da Cassano Magnago che per posizione irregolare dell'atleta Giulia Gozzi aveva subito il 5-0 a tavolino nei confronti dell'Handball Erice nella settima giornata del campionato di serie A di Pallamano Femminile giocata il 2 novembre 2024 e terminata 21-21 sul campo. Di seguito la decisione che conferma l'omologazione del 5-0 per l'Handball Erice:

"Il Collegio di Garanzia del CONI ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al R.G. n. 73/2024, presentato, in data 30 dicembre 2024, dalla A.S.D. Pallamano Femminile Cassano Magnago contro la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), nonché contro la S.S.D. Handball Erice, per l’annullamento e/o la riforma della decisione n. 05/2024, emessa dalla Corte Sportiva d’Appello della FIGH, nell’ambito del proc. n. 05/2024, pubblicata e notificata alle parti in data 4 dicembre 2024, con la quale, nel rigettare il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione emessa dal Giudice Sportivo Nazionale, irrogata con il C.U. n. 10 del 6 novembre 2024, che ha omologato la gara Cassano Magnago-AC Life Style Erice con il risultato di 5-0 in favore della Società AC Life Style Erice"

Il calendario ha voluto che proprio il prossimo impegno delle neroverdi ericine si giochi, stavolta al Palacardella di Erice, proprio contro le lombarde del Cassano Magnago, impegnate a mantenere la quarta posizione che garantirebbe i play off scudetto. Un match per nulla semplice per le Arpìe avvalorato anche dalla dichiarazione pre-gara dell'ala destra ericina Giulia Losio: "La gara d’andata, pareggiata sul campo, testimonia il valore delle nostre avversarie e l’attenzione con cui dovremo affrontare questo match. Cassano ha anche puntellato il suo organico durante la stagione e si presenta, quindi, come una squadra temibile. Sappiamo benissimo come loro stiano aspettando questa sfida e per me sarà un incontro speciale, visto che io sono anche un’ex. Le aspettiamo anche noi, convinte di poter dare il nostro meglio. Sono sicuro che sarà una grande partita”.

Sarà possibile seguire la diretta streaming dell'incontro sabato 22 febbraio a partire dalle ore 17:30 collegandosi al canale Youtube "Pallamano TV" oppure personalmente recandosi al Pala Cardella per vivere di persona quest'evento sportivo e tifare Handball Erice.