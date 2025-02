Dai carattere alla tua casa con Instabilelab: ora disponibile da Benenati Ceramiche

24/02/2025 09:00:00

Hai mai avuto la sensazione che alla tua casa manchi un dettaglio capace di renderla davvero tua? Magari un tocco di carattere, un elemento distintivo che trasformi un ambiente anonimo in uno spazio che racconta chi sei. Gli interni che viviamo ogni giorno parlano di noi e dovrebbero farci sentire accolti e ispirati. Se stai cercando una soluzione per dare nuova personalità alla tua casa, Instabilelab è la risposta: un marchio innovativo che trasforma pareti, tessuti e tappeti in veri elementi di design. La grande novità? Ora puoi trovare le collezioni Instabilelab da Benenati Ceramiche, punto di riferimento in Sicilia occidentale per chi cerca soluzioni d’arredo su misura.

Instabilelab è un laboratorio di idee per chi vuole rendere unici i propri ambienti. Specializzato in carte da parati, tessuti d'arredo e tappeti personalizzabili, offre soluzioni che uniscono estetica e funzionalità, adattandosi a qualsiasi tipo di spazio. Grazie alla collaborazione con Benenati Ceramiche, oggi anche in Sicilia è possibile accedere a queste proposte esclusive e affidarsi a professionisti capaci di guidarti nella scelta di materiali, colori e texture perfetti per ogni ambiente.

Instabilelab non offre solo di carte da parati, ti sorprenderà scoprire che il suo universo creativo si estende ben oltre. Oltre alle affascinanti grafiche murali, il brand propone una vasta selezione di tessuti per l’arredo, perfetti per tende, cuscini e rivestimenti. Ogni tessuto è studiato per armonizzarsi con gli altri elementi decorativi, creando un’atmosfera equilibrata e ricercata. Inoltre, Instabilelab realizza anche tappeti e moquette su misura, ideali per completare il look di qualsiasi ambiente con eleganza e originalità. Grazie a tecnologie innovative e materiali di alta qualità, questi prodotti non solo valorizzano lo spazio, ma sono anche progettati per durare nel tempo.

Trovare la combinazione perfetta tra colori, materiali e texture può sembrare complicato, ma con il supporto del team Benenati tutto diventa più semplice. Con una lunga esperienza nel settore e una conoscenza approfondita delle varie collezioni del brand, gli esperti di Benenati Ceramiche ti aiuteranno a individuare le soluzioni ideali per i tuoi ambienti, garantendoti un perfetto equilibrio tra funzionalità e stile.

Il loro rinnovato showroom di 1.000 mq a Partanna è il fiore all’occhiello dell’azienda: uno spazio espositivo dove immergersi tra materiali pregiati, soluzioni innovative e proposte su misura. Qui potrai esplorare da vicino le collezioni Instabilelab e ricevere una consulenza personalizzata per trasformare la tua casa con dettagli che fanno la differenza.

Per maggiori informazioni contatta Benenati Ceramiche al 0924 49847 o visita il sito ufficiale.

