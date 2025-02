 Ecco dove sono gli autovelox nel trapanese e in Sicilia fino a domenica 2 marzo

25/02/2025 21:50:00

Ecco dove si trovano gli autovelox in provincia di Trapani e in Sicilia. Sul sito della Polizia di Stato c'è l'elenco delle postazioni degli autovelox nell'Isola fino a domenica 2 marzo.

Questo elenco viene aggiornato di continuo, per promuovere la sicurezza stradale, indicando le tratte stradali in cui sono operativi i controlli della velocità. L’obiettivo non è quello di raggirare i controlli o favorire comportamenti scorretti, ma di prevenire gli incidenti e invitare gli automobilisti a moderare l’andatura.

La segnalazione delle postazioni non deve essere intesa come un’opportunità per "fare i furbetti", ma piuttosto come un modo per sensibilizzare gli utenti della strada sul rispetto dei limiti di velocità. L’obiettivo della Polizia Stradale è prevenire situazioni di pericolo e ridurre il numero di incidenti, specialmente nelle tratte ad alto rischio, come le autostrade, dove mantenere la velocità sotto controllo è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti.

Tra gli strumenti utilizzati per il monitoraggio della velocità vi sono diversi tipi di autovelox, tra cui l’Autovelox 104/C, 105, 106, oltre ai Telelaser e Telelaser Trucam, dispositivi altamente precisi che consentono una verifica puntuale delle infrazioni. Questi strumenti servono per garantire un controllo rigoroso e costante sulle strade, specialmente nelle zone più trafficate e pericolose.

Rispettare i limiti di velocità non è solo un obbligo legale, ma anche un gesto di responsabilità verso se stessi e gli altri utenti della strada. Le segnalazioni delle postazioni autovelox sono una misura di prevenzione, volta a ricordare a tutti l'importanza di una guida sicura, piuttosto che un escamotage per evitare sanzioni. Mantenere la velocità sotto controllo significa contribuire attivamente alla sicurezza di tutti.

E' possibile consultare l’elenco completo delle postazioni di autovelox cliccando qui.