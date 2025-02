Marsala, in Consiglio arriva il DUP. Dalla piscina al Lungomare, le scadenze di Grillo

25/02/2025 06:00:00

Entra nel vivo il Consiglio comunale di Marsala, oggi, con la presentazione degli emendamenti al DUP. L’ Aula è convocata per le 16.30, ma i consiglieri non mancheranno di iniziare i lavori sempre con almeno un’ora di ritardo.

Gli emendamenti presentati i totale sono circa 90.



Il Documento Unico di Programmazione

Il DUP 2025/2027 consta di 303 pagine, divise in due sezioni, quella strategica e quella operativa.

Si legge a firma del sindaco: "Il DUP 2025/2027 rappresenta l’ultima fase di programmazione del mio mandato, un’occasione per dare nuovo impulso all’Amministrazione e affrontare le questioni rimaste aperte negli ultimi anni. Questo documento, inoltre, mira a concretizzare il programma di mandato, portando a compimento progetti strategici per il futuro della nostra città. L’azione amministrativa come è noto si sviluppa lungo tre direttrici fondamentali: una gestione ordinaria migliorata attraverso un approccio innovativo al decentramento, investimenti orientati da una visione strategica con obiettivi misurabili, e una programmazione più efficiente, strettamente legata al controllo strategico e all’ottimizzazione delle risorse umane”.



Gli obiettivi del 2025 che l’Amministrazione sono definiti in 13 macro indirizzi strategici, ciascuno associato a scadenze temporali ben precise: “Dopo aver raggiunto importanti traguardi attraverso una visione strategica con il PNRR, la mia Amministrazione ha ora davanti a sé un’opportunità cruciale: la nuova programmazione sulle strategie territoriali dell’Autorità Urbana dei Comuni FUA della Sicilia Occidentale. Entro il 13 maggio 2025, sarà fondamentale concludere le procedure per la selezione delle operazioni relative ai progetti già indicati nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. In questo contesto, stiamo lavorando con attenzione per individuare, tra le opere ammissibili, quelle che meglio si inseriscono nella visione strategica avviata con il PNRR, rafforzando così la coerenza e la continuità degli interventi per lo sviluppo del nostro territorio. Questo approccio ci consente di massimizzare l’impatto delle risorse disponibili, garantendo che ogni progetto selezionato contribuisca a realizzare obiettivi di crescita sostenibile e miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini. La nostra determinazione nel cogliere questa opportunità è accompagnata dalla consapevolezza che le scelte di oggi saranno decisive per il futuro della nostra comunità”.



Quello che l’Amministrazione doveva fare ad inizio di mandato arriva alla fine, infatti nel DUP il sindaco vuole mettere mano alla ricognizione del personale: “micro-organizzazioni ed Uffici con l’aggiornamento delle informazioni sulle competenze e i titoli di studio posseduti. Nel contempo potrà essere posta in essere una riorganizzazione delle competenze tra i Settori. Saranno rafforzate le competenze tramite corsi di informatica per il migliore utilizzo delle soluzioni software già in possesso dell’amministrazione e sui procedimenti amministrativi. Molti corsi sono già disponibili on line e facilmente raggiungibili dal portale aziendale. Il personale oltre che dal sistema informatico aziendale dovrà essere nel tempo assistito da processi codificati e procedure formalizzate secondo normativa ISO 9001. Da non trascurare la formazione sulle cosiddette competenze trasversali”.

Le date

L’ Amministrazione si da anche delle scadenze: il 28 febbraio la riorganizzazione del personale, il 31 marzo la riqualificazione delle sette macro aree decentrate con preferenza per quartieri popolari; entro il 31 gennaio la verifica generale su impegni di spesa e aspetti organizzativi-logistici-decoro per il raduno nazionale dei Bersaglieri e il 31 marzo la verifica generale adempimenti; l’11 aprile la cerimonia di intitolazione del Palazzo Comunale e entro il 30 settembre l’ intitolazione delle aree di rigenerazione urbana; il 31 maggio accordo di collaborazione con Università ed IPAB con annessa verifica dello stato di avanzamento dell’ attivazione dei corsi di laurea. Il Palazzo Comunale di Via Garibaldi sarà intitolato, a seguito di una consultazione cittadina, con una delle denominazioni: Palazzo Lilibeo, Palazzo Mozia, Palazzo Florio o Quartiere Spagnolo.

E’ prevista poi la revisione dell’ Istituzione Marsala Schola.



Itinerari di pace

Non poteva mancare con questa Amministrazione la “pace”, nel Dup sono previsti:

1. LUCI DAL MEDITERRANEO: PERCORSI DI PACE E FRATERNITÀ, un itinerario che promuove la pace, la solidarietà e l'incontro tra culture, ispirato dalla storia di Marsala come città mediterranea e crocevia di popoli.

2. LE VIE DEI TESORI (Re City e Sostenibilità allo Stagnone), un percorso che esplora le ricchezze storiche e culturali di Marsala: Sulle Orme di Garibaldi, Marsala Archeologica, Le Saline e i Mulini a Vento, Marsala Sotterranea, percorsi di Fede e Barocco; Collegamento Parco archeologico, Salinella, isola Schola e Riserva dello Stagnone, San Teodoro)

3. MUSEO DEL VINO JOHN WOODHOUSE E ITINERARIO ENOGASTRONOMICO.

Waterfront

Prevista la consegna dei lavori per il Waterfront 1-2 entro il 30 settembre 2025, mentre per il Waterfront 3 la data è quella del 2026.

Impianti sportivi

La consegna alla città della piscina è prevista per settembre 2025; entro il 30 giugno è previsto il progetto per la riqualificazione e l'efficientamento energetico dello stadio comunale di Marsala.

Trasporti

Al 31 marzo, con avviso ancora da definire, è prevista l’ attivazione del collegamento con l’aeroporto Trapani-Birgi; entro il 30 settembre previsto l’acquisto di nuovi autobus turistici elettrici.

Piano Rifiuti

Questa Amministrazione adotterà il nuovo piano rifiuto, quello attuale è in scadenza, e la scadenza che il sindaco Grillo si è data è quella del 30 aprile, sempre al 30 aprile è prevista la consegna dei lavori al Monumento ai Mille, il 1° step, mentre il resto dovrà essere completato il 30 settembre.

Cimitero di Cutusio

Si torna a parlare di quello che resta dell’ormai vandalizzato cimitero di Cutusio la giunta prevede entro il 30 settembre di realizzazione impianti di cremazione per persone ed animali, attraverso un avviso pubblico.