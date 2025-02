Quell'impianto solare termico abbandonato all'ospedale di Trapani ... 

25/02/2025 15:44:00

Spett. Redazione di Tp24,

desidero rivolgere all'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani un accorato appello affinché fornisca chiarimenti ai "contribuenti" sulle considerevoli somme spese, probabilmente ammontanti a qualche centinaia di migliaia di euro, per l'acquisto, installazione, collaudo (?) e messa in funzione (se mai sia avvenuta) dell'impianto solare termico installato presso l'Ospedale più grande della Provincia, ossia il Presidio Ospedaliero Sant'Antonio di Trapani.



Per i non addetti, il solare termico è un sistema che, attraverso i pannelli solari sfrutta i raggi solari, trasformando in tal modo l'energia solare in energia termica, consentendo di produrre acqua sanitaria a costo zero e senza generare emissioni dannose per l'ambiente.



Se da un lato è da considerare ammirevole l'intendimento da parte dei vertici dell'A.S.P. di ridurre notevolmente i costi per la produzione di acqua sanitaria, dall'altro, ci si trova di fronte però alla consueta "opera pubblica incompiuta".

Infatti, dopo aver ricoperto il tetto dell'Ospedale Sant'Antonio di grossi pannelli solari termici ed aver installato diversi boiler di elevata capacità per l'accumulo e la distribuzione di acqua sanitaria mediante pompe circolatorie, non è dato sapere perché tale sistema non sia funzionante (probabilmente, non è mai entrato in funzione), arrecando nocumento all'Azienda Sanitaria per le esose spese per la fornitura di energia elettrica.



Cordialmente,

Antonio