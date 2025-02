Marsala, posteggiatore abusivo arrestato per tentata estorsione e resistenza ai Carabinieri

26/02/2025 09:44:00

I Carabinieri della Compagnia di Marsala danno la conferma di quanto pubblicato ieri da Tp24: hanno arrestato e denunciato un posteggiatore abusivo per tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un 20enne di nazionalità straniera, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a esercitare l’attività illecita nel parcheggio del Salato.

Ha tentato di estorcere denaro a un Carabiniere libero dal servizio

L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, quando un cittadino si è recato nel parcheggio del Salato per lasciare la propria auto. A chiedergli del denaro in cambio del posteggio sicuro c’era proprio il 20enne, che ha cercato di imporsi come "guardiano" del parcheggio.

L’uomo a cui ha chiesto l’obolo, però, era un Carabiniere libero dal servizio della Compagnia di Marsala. Dopo il rifiuto del militare, il posteggiatore ha cercato di impedirgli il passaggio, mettendogli una mano sul petto e intimandogli nuovamente di pagare o, in alternativa, di abbandonare il parcheggio. A quel punto, ha anche spintonato il Carabiniere nel tentativo di allontanarlo dall'area.

Bloccato dopo un tentativo di fuga

Di fronte alla fermezza del militare, che ha chiesto l'intervento di una pattuglia qualificandosi come Carabiniere, il 20enne ha tentato la fuga, spintonandolo violentemente prima di essere bloccato dallo stesso militare e dai colleghi dell'Arma giunti immediatamente sul posto.

Violava anche la misura di prevenzione DACUR

Dai successivi accertamenti, è emerso che il giovane stava violando la misura di prevenzione del DACUR, ovvero il divieto di accesso alle aree urbane, che gli impediva di esercitare l’attività abusiva nella zona.

Il 20enne è stato quindi denunciato e arrestato, mentre proseguono i controlli per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi a Marsala, che continuano a rappresentare un problema per i cittadini e per la sicurezza urbana.