Il sindaco Grillo: “Al via i lavori per i nuovi asili nido di Bosco e Amabilina”

27/02/2025 08:00:00

CONTENUTO SPONSORIZZATO - In soli sei mesi - dal finanziamento del progetto all’aggiudicazione dell’appalto - l’Amministrazione guidata dal sindaco Massimo Grillo dà il via ai lavori per la realizzazione di due nuovi asili nido a Marsala. Un investimento di quasi 3 milioni di euro, finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Un intervento che rafforza l’offerta formativa per la prima infanzia, garantendo ulteriori 120 posti per i bambini da 0 a 36 mesi.

Nel dettaglio, ad Amabilina sorgerà una nuova struttura con una capienza di 60 posti, mentre in contrada Bosco verrà demolito l’edificio esistente per far spazio a un moderno istituto scolastico, anch’esso con 60 posti disponibili. Le nuove strutture saranno realizzate secondo gli standard più avanzati per i servizi di prima infanzia e con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, rispettando i parametri europei (NZEB e DNSH).

Le gare d’appalto, coordinate da INVITALIA, si sono concluse e i lavori sono stati affidati alle imprese aggiudicatarie. L’Ufficio Speciale per l’attuazione del PNRR, diretto dall’ingegnere Alessandro Putaggio, certifica il pieno rispetto delle scadenze procedurali avviate lo scorso luglio. L’asilo di Amabilina sarà realizzato dal Consorzio Artigiani Romagnolo, con direzione lavori affidata all’arch. Annalisa Bavetta; mentre la struttura di contrada Bosco sarà curata dalla Società Pitagora, con direzione lavori dell’ing. Giuseppe Alcamo. Complessivamente, 40 posti saranno destinati alla fascia 0-12 mesi e 80 alla fascia 13-36 mesi.

L’Amministrazione Grillo conferma così il proprio impegno nel potenziare i servizi educativi per l’infanzia, con un’azione concreta che si aggiunge agli asili già presenti a Sappusi, Sant’Anna e Viale Whitaker (storico “Guido Baccelli”). Inoltre, si arricchisce il settore dell'edilizia scolastica che annovera altri quattro progetti già finanziati e con lavori in gran parte già avviati: scuola Cosentino (5 milioni di euro), plesso Pestalozzi (500 mila euro), scuola Caimi (220 mila euro) e scuola-palestra San Leonardo Cutusio (350 mila euro), per un investimento complessivo nelle scuole di Marsala che sfiora i 9 milioni di euro, nell'ambito dell'indirizzo strategico “Crescere con la Scuola”

Investimenti strategici, quindi, che non solo rispondono alle esigenze delle famiglie marsalesi, ma rappresentano un passo decisivo per garantire un sistema educativo più inclusivo e moderno, in grado di valorizzare il futuro delle nuove generazioni.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente, il Comune di Marsala. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)