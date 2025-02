27/02/2025 20:45:00

Un “tagliando antifrode” per evitare i voti contraffatti sulla scheda elettorale. Ha avuto il via libera in Prima commissione all'Ars la norma M5S proposta dalla deputata Roberta Schillaci che potrebbe diventare operativa a partire dalle competizioni elettorali successive al 31 dicembre 2025.

“Si tratta – spiega Schillaci – del metodo utilizzato per contrastare la contraffazione delle schede elettorali in occasione delle Politiche del 4 marzo 2018. Dal prossimo anno potrebbe essere applicato anche in occasione delle competizioni elettorali regionali e comunali. Sulle schede verrebbe applicato un semplice tagliando per renderle uniche e identificabili come autentiche, senza però consentire di risalire all’elettore. La sua applicazione costituirebbe un notevole passo avanti sulla strada della legalità e uno schiaffo in pieno volto ai corrotti e ai portatori di sporchi interessi che purtroppo in Sicilia sono sempre numerosi”. “Ringrazio - conclude Schillaci – i colleghi Adorno e Cambiano che hanno difeso la norma in commissione”.