Atletica: saranno in tanti gli atleti etiopi attesi alla prossima Sigel Marsala Marathon

28/02/2025 13:30:00

Una competizione, la “Sigel Marsala Marathon – Città Garibaldina” (prevista anche la “mezza” del Grand Prix regionale Fidal), che attirerà verso Capo Boeo centinaia di atleti non soltanto da varie parti d’Italia, ma anche dall’estero. E in particolare dall’Etiopia. Hanno, infatti, confermato la loro partecipazione alla gara (42.195 metri) alcuni campioni che arriveranno dall’Etiopia, storicamente terra di grandi maratoneti (si pensi, ad esempio, al grande Abele Bikila, oro alle Olimpiadi di Roma 1960 e Tokio 1964, o a Haile Gebrselassie). Atleti che daranno un tocco di internazionalità e una buona dose prestigio alla competizione organizzata dalla società presieduta da Filippo Struppa.

Hanno deciso di correre a Marsala il 26enne Haile Embaye Goitom, che all’ultima edizione della Maratona del Dubai ha tagliato il traguardo con il tempo di 2 ore, 9 minuti e 5 secondi. E con lui ci saranno anche i connazionali Haile Haja Gemeda (pb 2:08:35), e Mubarek Husen Aliy (2:12:05). Tra le donne, invece, è annunciata la presenza Mamitu Balcha Hey (2:39:25 alla Wuhan Marathon 2024). Ed inoltre di Taemo Shumye Woldegebriel (pb 2:32:50 nel 2014 a Madrid). Etiopi presenti anche nella “Mezza maratona di Marsala” (un giro, anziché due, tra il centro cittadino e la zona dell’imbarcadero storico per Mothia). Sono Fikadu Haftu Tsadik, che sulla distanza ha un favoloso 59:08 (Valencia Half Marathon 2019), Mitsilal Gebretensay Amare e Tesfaalem Gebrearegawi Mehari. Tra le donne, invece, nella “mezza” ci sarà la 21enne Yohanes Mekonen Alemu. Ad accompagnare gli atleti etiopi sarà l’allenatore Firdbet Tadele Mengistu.

Sia nella maratona che nella “mezza” di Marsala si annuncia, dunque, grande spettacolo. Con gli atleti che potranno, tra l’altro, alleggerire la loro fatica ammirando il litorale dalla città fino quasi alle saline Ettore Infersa, correndo prima accanto alle saline Genna e poi sul lungomare a margine della Riserva naturale dello Stagnone, sullo sfondo delle isole Egadi. Insomma, accanto ad un paesaggio davvero suggestivo. Intanto, mentre le richieste di iscrizione vanno avanti a buon ritmo, la Marsala Doc, organizzatrice dell’evento, ricorda che fino al 31 marzo la quota di partecipazione sarà ancora di 30 euro. Per la “mezza”, invece, la quota di iscrizione è di 20 euro fino al 14 aprile. Poi, salirà a 25 euro. Nel frattempo, si preparano le medaglie particolari dedicate all’evento e maglie tecniche di ultima generazione per tutti i partecipanti. Per il regolamento e le iscrizioni alla gara si rimanda al sito web della manifestazione (https://www.marsalamarathon.it/).