Sicilia, bambino di 9 anni muore un mese dopo un incidente

09/03/2025 09:00:00

Ha lottato per oltre un mese, ma alla fine il suo cuore ha smesso di battere. Loris Rodoti, 9 anni, di Gela, è morto a Palermo a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto lo scorso gennaio alla periferia della città.

Il bambino stava giocando con la sua bicicletta insieme a un coetaneo quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un’auto. Le sue condizioni erano apparse subito critiche: soccorso d’urgenza, era stato trasportato all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela e poi trasferito in un ospedale di Catania a causa di una grave insufficienza respiratoria.

Dopo qualche settimana sembrava che le sue condizioni stessero migliorando, tanto che era stato dimesso. Ma pochi giorni fa una nuova crisi respiratoria ha reso necessario il trasferimento d’urgenza a Palermo con un elicottero del 118. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma il suo piccolo cuore si è fermato.

Una tragedia che ha scosso l’intera comunità di Gela, dove la famiglia di Loris è molto conosciuta. Ora si attendono gli accertamenti per fare luce sulla dinamica dell’incidente e capire se ci siano eventuali responsabilità.