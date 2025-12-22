I fatti del 2025: Ilenia, Antonio, Gaspare, Leo e le altre vittime di incidenti

22/12/2025 06:00:00

Ilenia, Antonio, Gaspare, Pasquale, Leo (per un tragico gioco), sono solo alcuni dei nomi che raccontano il 2025 sulle strade del Trapanese e della Sicilia. Giovani vite spezzate troppo presto, lavoratori morti mentre facevano il proprio dovere, padri di famiglia che non sono mai tornati a casa. Iniziamo oggi su Tp24 la rassegna dei fatti del 2025 che sta per concludersi. E purtroppo, tra le notizie più lette e dolorose, ci sono ancora una volta gli incidenti stradali, una lunga scia di sangue che ha attraversato il territorio trapanese e l’Isola.

Gennaio

Tragedia sull’autostrada Napoli–Roma: muore il camionista marsalese Pasquale Tranchida

A gennaio 2025 perde la vita Pasquale Sergio Tranchida, camionista di Marsala. Il drammatico incidente avviene sul raccordo autostradale Napoli–Caserta, nei pressi del Megastore Ikea di Afragola. Il mezzo che conduceva, diretto verso il Nord Italia, ha sbandato finendo contro il guardrail. Il camion si è ribaltato più volte e Tranchida è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, morendo sul colpo. Il camion trasportava prodotti della Siciliana Ovini, azienda con sede a Villabate. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, un malore o un colpo di sonno.

Febbraio – Marzo

Nei mesi di febbraio e marzo si registrano numerosi incidenti mortali sulle strade siciliane, tra scontri automobilistici e sinistri in moto, a conferma di una emergenza che non conosce tregua.

Aprile

Tragico incidente sull’A29: muoiono Giovanni Finocchiaro e Serafina Cantarella

Il 12 aprile, sull’autostrada A29 nei pressi dello svincolo di Dattilo in direzione Trapani, perdono la vita Giovanni Finocchiaro, 60 anni, e la moglie Serafina Cantarella, 57 anni, residenti a Giarre. La coppia viaggiava su una moto di grossa cilindrata quando si è scontrata con un’Audi guidata da un uomo di 39 anni.

Giovanni Finocchiaro era un medico ortopedico molto stimato e già assessore comunale. La loro morte ha sconvolto l’intera comunità giarrese.

Mazara, tragico gioco finisce in tragedia: muore il 14enne Leonardo Titone

Il 26 aprile Mazara del Vallo è stata scossa da una tragedia che ha lasciato sgomenta l’intera comunità. Leo ( Leonardo) Titone, 14 anni, ha perso la vita nel tardo pomeriggio mentre si trovava con alcuni amici all’interno di un ex stabilimento vinicolo dismesso sul Lungomare San Vito, una struttura abbandonata da anni, in parte adibita a parcheggio comunale. Secondo la ricostruzione, Leonardo e un amico, Kwalil Sfari, 13 anni, di origini tunisine, dopo aver superato recinzioni e divieti di accesso, sono saliti sul tetto dell’edificio. La copertura ha improvvisamente ceduto sotto il loro peso, facendoli precipitare nel vuoto da un’altezza di circa dieci metri.

Leonardo è morto sul colpo. Kwalil ha riportato una grave frattura al piede destro: dopo il primo ricovero all’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo, è stato trasferito all’ospedale pediatrico “Di Cristina” di Palermo.

Maggio

Salemi, muore pensionato di 84 anni sulla statale 188

Il 16 maggio, sulla statale 188 nei pressi di Salemi, un agricoltore in pensione di 84 anni perde la vita dopo aver perso il controllo della sua Fiat Punto, finendo contro il guardrail. L’uomo è morto sul colpo.

Giugno

Mazara, muore la 15enne Ilenia Ferro

La sera del 5 giugno, a Mazara del Vallo, perde la vita Ilenia Ferro, 15 anni. L’incidente avviene all’incrocio tra via Santa Gemma e via Castelvetrano: una Ford Fiesta si scontra violentemente con lo scooter su cui viaggiavano Ilenia e un amico minorenne. Ilenia muore sul colpo. La sua scomparsa scuote profondamente la città.

A29, muore Salvatore Parisi

Il 6 giugno, sull’A29 nei pressi della galleria di Segesta, muore Salvatore Parisi, 50 anni, originario di Palermo. L’autocarro che guidava tampona un furgone: l’impatto è fatale.

Birgi, muore Antonio Intorcia

Il 12 giugno, a Birgi, un grave incidente coinvolge tre auto e cinque giovani. Le condizioni di Antonio Intorcia, 28 anni, marsalese, appaiono subito gravissime.

Dopo giorni di agonia, Antonio muore il 24 giugno all’ospedale Cervello di Palermo.

Luglio

Marsala, muore 37enne in contrada Samperi

Il 22 luglio, un uomo di 37 anni, di origine tunisina, perde la vita dopo essere finito fuori strada con il suo ciclomotore in contrada Samperi.

A19, precipita tir da un viadotto: muore Gaspare Antonino Lombardo

Il 28 luglio, sull’autostrada A19 Palermo–Catania, muore il marsalese Gaspare Antonino Lombardo, poco più che cinquantenne. Il suo tir precipita dal viadotto Gurgazzi e prende fuoco dopo un volo di 40 metri.

Agosto

Valderice, muore Antonio Coppola

Il 14 agosto perde la vita Antonio Coppola, 46 anni, figlio dell’ex sindaco di Valderice. L’auto su cui viaggiava si schianta autonomamente contro un muretto.

Alcamo Marina, muore turista tedesco

Il 17 agosto, ad Alcamo Marina, muore Mathias Krolop, 38 anni, investito mentre camminava sul marciapiede.

Pizzolungo, muore motociclista

Il 27 agosto muore E.R., 45 anni, dopo sette giorni di agonia a seguito di un incidente avvenuto sulla provinciale Trapani–San Vito Lo Capo.

Trapani, travolto da un bus: muore Antonino Lombardo

Il 28 agosto, in via San Giovanni Bosco, muore Antonino Lombardo, 47 anni, travolto da un pullman AST mentre viaggiava in scooter.

Settembre

A29, precipita da un terrapieno: muore Mario Mauro. Il 14 settembre, sull’A29 Palermo–Mazara, muore Mario Mauro, 71 anni, caduto da un terrapieno mentre attendeva il carroattrezzi.

Novembre

Pantelleria, muore Giuseppe Belvisi

Il 21 novembre, a Pantelleria, perde la vita Giuseppe Belvisi, 34 anni, padre di due figli, in un incidente sulla strada tra Scauri e Rekale.

Un bilancio drammatico

Il 2025 si chiude con un bilancio drammatico. Nel Trapanese e sulle strade siciliane si continua a morire troppo. Incidenti che colpiscono giovani, lavoratori, famiglie intere.

Una strage silenziosa che, anno dopo anno, continua a ripetersi. Un’emergenza senza fine. È sufficiente sfogliare le cronache recenti per capire come, settimana dopo settimana, la Sicilia continui a contare nuove vittime sulle strade. Il dolore che colpisce famiglie e intere comunità non si attenua, mentre le cifre restano allarmanti. E se norme più severe sono necessarie, da sole non bastano: il vero cambiamento passa dalla responsabilità di ciascuno, dal rispetto dei limiti, dalla guida lucida, dall’attenzione al volante.



