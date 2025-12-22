I fatti del 2025: Ilenia, Antonio, Gaspare, Leo e le altre vittime di incidenti
Ilenia, Antonio, Gaspare, Pasquale, Leo (per un tragico gioco), sono solo alcuni dei nomi che raccontano il 2025 sulle strade del Trapanese e della Sicilia. Giovani vite spezzate troppo presto, lavoratori morti mentre facevano il proprio dovere, padri di famiglia che non sono mai tornati a casa. Iniziamo oggi su Tp24 la rassegna dei fatti del 2025 che sta per concludersi. E purtroppo, tra le notizie più lette e dolorose, ci sono ancora una volta gli incidenti stradali, una lunga scia di sangue che ha attraversato il territorio trapanese e l’Isola.
Gennaio
Tragedia sull’autostrada Napoli–Roma: muore il camionista marsalese Pasquale Tranchida
A gennaio 2025 perde la vita Pasquale Sergio Tranchida, camionista di Marsala. Il drammatico incidente avviene sul raccordo autostradale Napoli–Caserta, nei pressi del Megastore Ikea di Afragola. Il mezzo che conduceva, diretto verso il Nord Italia, ha sbandato finendo contro il guardrail. Il camion si è ribaltato più volte e Tranchida è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, morendo sul colpo. Il camion trasportava prodotti della Siciliana Ovini, azienda con sede a Villabate. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, un malore o un colpo di sonno.
Febbraio – Marzo
Nei mesi di febbraio e marzo si registrano numerosi incidenti mortali sulle strade siciliane, tra scontri automobilistici e sinistri in moto, a conferma di una emergenza che non conosce tregua.
Aprile
Tragico incidente sull’A29: muoiono Giovanni Finocchiaro e Serafina Cantarella
Il 12 aprile, sull’autostrada A29 nei pressi dello svincolo di Dattilo in direzione Trapani, perdono la vita Giovanni Finocchiaro, 60 anni, e la moglie Serafina Cantarella, 57 anni, residenti a Giarre. La coppia viaggiava su una moto di grossa cilindrata quando si è scontrata con un’Audi guidata da un uomo di 39 anni. Giovanni Finocchiaro era un medico ortopedico molto stimato e già assessore comunale. La loro morte ha sconvolto l’intera comunità giarrese.
Mazara, tragico gioco finisce in tragedia: muore il 14enne Leonardo Titone
Leonardo è morto sul colpo. Kwalil ha riportato una grave frattura al piede destro: dopo il primo ricovero all’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo, è stato trasferito all’ospedale pediatrico “Di Cristina” di Palermo.
Maggio
Salemi, muore pensionato di 84 anni sulla statale 188
Il 16 maggio, sulla statale 188 nei pressi di Salemi, un agricoltore in pensione di 84 anni perde la vita dopo aver perso il controllo della sua Fiat Punto, finendo contro il guardrail. L’uomo è morto sul colpo.
Il 22 luglio, un uomo di 37 anni, di origine tunisina, perde la vita dopo essere finito fuori strada con il suo ciclomotore in contrada Samperi.
A19, precipita tir da un viadotto: muore Gaspare Antonino Lombardo
Il 28 luglio, sull’autostrada A19 Palermo–Catania, muore il marsalese Gaspare Antonino Lombardo, poco più che cinquantenne. Il suo tir precipita dal viadotto Gurgazzi e prende fuoco dopo un volo di 40 metri.
Il 17 agosto, ad Alcamo Marina, muore Mathias Krolop, 38 anni, investito mentre camminava sul marciapiede.
Pizzolungo, muore motociclista
Il 27 agosto muore E.R., 45 anni, dopo sette giorni di agonia a seguito di un incidente avvenuto sulla provinciale Trapani–San Vito Lo Capo.
Trapani, travolto da un bus: muore Antonino Lombardo
Il 28 agosto, in via San Giovanni Bosco, muore Antonino Lombardo, 47 anni, travolto da un pullman AST mentre viaggiava in scooter.
Settembre
A29, precipita da un terrapieno: muore Mario Mauro. Il 14 settembre, sull’A29 Palermo–Mazara, muore Mario Mauro, 71 anni, caduto da un terrapieno mentre attendeva il carroattrezzi.
Novembre
Pantelleria, muore Giuseppe Belvisi
Il 21 novembre, a Pantelleria, perde la vita Giuseppe Belvisi, 34 anni, padre di due figli, in un incidente sulla strada tra Scauri e Rekale.
Un bilancio drammatico
Il 2025 si chiude con un bilancio drammatico. Nel Trapanese e sulle strade siciliane si continua a morire troppo. Incidenti che colpiscono giovani, lavoratori, famiglie intere. Una strage silenziosa che, anno dopo anno, continua a ripetersi. Un’emergenza senza fine. È sufficiente sfogliare le cronache recenti per capire come, settimana dopo settimana, la Sicilia continui a contare nuove vittime sulle strade. Il dolore che colpisce famiglie e intere comunità non si attenua, mentre le cifre restano allarmanti. E se norme più severe sono necessarie, da sole non bastano: il vero cambiamento passa dalla responsabilità di ciascuno, dal rispetto dei limiti, dalla guida lucida, dall’attenzione al volante.
