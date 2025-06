Marsala. Il terribile incidente a Birgi. Antonio Intorcia non ce l'ha fatta

24/06/2025 12:20:00

Non ce l’ha fatta Antonio Intorcia, il giovane marsalese coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi a Marsala, in contrada Birgi. Dopo giorni di agonia all’ospedale “Cervello” di Palermo, dove era stato trasferito in elisoccorso e sottoposto a delicati interventi chirurgici, il suo cuore ha smesso di battere.

Antonio era alla guida di una Fiat Punto quando ha perso il controllo dell’auto impattando violentemente contro una Citroën, con a bordo due ragazze, e successivamente contro una Mini Cooper. L’impatto è stato devastante: cinque in totale i giovani rimasti feriti, alcuni in maniera lieve, altri in condizioni più gravi. Tra cui il giovane Antonio Intorcia che prima è stato trasportato in ospedale a Marsala, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi, così è stato disposto il trasferimento a Palermo.

Lì è andato in coma, dal quale non si è più risvegliato.

La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto l’intera comunità marsalese, dove Antonio era molto conosciuto e benvoluto. Un’altra giovane vita spezzata sull’asfalto.