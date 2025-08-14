Valderice in lutto per la morte di Antonio Coppola. Domani i funerali

14/08/2025 17:21:00

Si terranno domani, venerdì 15 agosto, alle ore 10.15, nella chiesa madre di Valderice, i funerali di Antonio Coppola, 46 anni, vittima del tragico incidente stradale avvenuto questa notte a Trapani, in via Virgilio.

Antonio era figlio di Peppe Coppola, già sindaco di Valderice. La sua morte ha scosso profondamente la comunità valdericina, che in queste ore si stringe attorno alla famiglia.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Municipale, l’uomo stava percorrendo via Virgilio in direzione Zona industriale quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua Ford Fiesta, schiantandosi autonomamente contro un muretto nei pressi del passaggio a livello. Non sono stati trovati segni di frenata; gli agenti ipotizzano un colpo di sonno. L’impatto è stato violentissimo e, nonostante l’arrivo immediato dei soccorritori del 118, per Antonio non c’è stato nulla da fare.

Il dolore della comunità è stato espresso anche pubblicamente.

L’Associazione Musicale Città di Custonaci ha ricordato così Antonio:

«In questo momento di grande sofferenza, tutta la nostra Associazione si stringe in un abbraccio fraterno alla famiglia Coppola, e in particolare al nostro caro Maestro Gaetano Coppola, con il quale abbiamo condiviso musica, passione e momenti indimenticabili. Che la Luce possa accoglierlo e che il suo spirito trovi pace tra le armonie celesti».

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dal Partito Socialista di Trapani, che ha espresso vicinanza a Peppe e Gaetano Coppola «per la perdita del giovane Antonio», a nome della Federazione Provinciale.

Valderice, in questo Ferragosto, si ferma per accompagnare Antonio Coppola nell’ultimo saluto.



