 La Tragedia di Mazara: Leonardo Titone muore a 14 anni. Grave il suo amico trasferito a Palermo 

27/04/2025 06:00:00

Un pomeriggio di dolore sul Lungomare San Vito a Mazara del Vallo. Leonardo Titone, 14 anni, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri (qui l'articolo di tp24) Il giovane si trovava insieme ad alcuni amici all'interno di un ex stabilimento vinicolo sul Lungomare, una struttura abbandonata da anni, un tempo utilizzata come caserma dei Vigili del Fuoco e oggi nella zona antistante adibita a parcheggio comunale.

La dinamica: i due ragazzini precipitati da dieci metri

A salire sul tetto dello stabile dismesso sono stati in due: Leonardo Titone e un amico, kwalil Sfari, un ragazzo di origini tunisine di 13 anni. Superando recinzioni e divieti di accesso, i due sono riusciti a raggiungere il tetto, ma la struttura ha ceduto sotto il loro peso, facendoli precipitare nel vuoto da un'altezza di circa dieci metri.

Leonardo Titone è morto sul colpo. Kwalil, ha riportato una grave frattura al piede destro. Dopo un primo ricovero d'urgenza all'ospedale "Abele Ajello" di Mazara del Vallo, è stato trasferito all’ospedale dei Bambini "Di Cristina" di Palermo.

I compagni hanno dato l’allarme

A rimanere giù sono stati gli altri amici, che non avevano seguito Leonardo e Kwalil. fino al tetto. Non vedendoli più tornare, sono stati proprio loro a dare l’allarme e a chiamare i soccorsi, permettendo l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118. Sul luogo della tragedia sono accorsi anche i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia, la polizia municipale, presente il comandante Vincenzo Menfi e anche il sindaco di Mazara Salvatore Quinci con l'assessore Vito Torrente.

Il dolore della famiglia e la scena straziante

Il corpo di Leonardo è rimasto a lungo all'interno dell'ex stabilimento, in attesa dell’arrivo del magistrato di turno. Straziante la scena dell’arrivo del padre del ragazzo, distrutto dal dolore. A causa di un malore dell'uomo è stata chiamata anche un'ambulanza. La madre, invece, al momento della tragedia si trovava fuori sede, in Germania assieme alla sorella di Leonardo. Numerosi giovani, amici dei due ragazzi coinvolti, si sono radunati nei pressi dello stabilimento, tra lacrime e incredulità.

Indagini e sequestro dell'area

Il procuratore di Marsala, Fernando Asaro, ha disposto il sequestro dell'intera area dell’ex stabilimento vitivinicolo, insieme al parcheggio antistante. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Presenti anche alcuni tecnici comunali.

L'appello della mamma di Leonardo. Così ha commentato sui social l'articolo di tp24 - "Cari redattori, cari lettori, Quello che sto facendo adesso, ho paura. Per scrivere una lettera e chiedere supporto. Mi chiamo Tanja Weckmann, vivo in Germania e sono la mamma di Leonardo Titone. Al bellissimo, intelligente e affettuoso ragazzo quindicenne scomparso ieri a Mazara del Vallo. Io e sua sorella, che siamo in Germania, vorremmo andare in Sicilia il prima possibile per salutare suo fratello e mio figlio. Personalmente, non solo sulla tomba. Ne abbiamo tanta paura. Leo, il mio Leo, amava la Sicilia. E voglio che venga sepolto lì. Vi prego di aiutarmi a chiamare a rispondere delle loro azioni coloro che non hanno demolito queste case fatiscenti e che non le hanno adeguatamente protette. Mio figlio è morto, ma avrebbe potuto essere anche il tuo!

Il mio figlio infinitamente amato rimarrà d'ora in poi per sempre un figlio della Sicilia, mentre suo padre, sua sorella e io non sappiamo ancora cosa significhi per noi "per sempre". Sosteneteci affinché possiamo dire addio di persona al fratello di Noémi e a mio figlio. Vi preghiamo di inviare una richiesta a nostro nome per posticipare il funerale al più tardi a mercoledì. Dobbiamo ancora aspettare il passaporto temporaneo per Noémi. Speriamo di riceverlo lunedì. E riuscire a volare al più tardi entro martedì mattina. Vogliamo tenergli la mano un'ultima volta, voglio dirgli "Ti amo Leo". Noémi vuole consegnargli una lettera da portare con sé nel luogo della sua ultima dimora. Per favore, per favore, per favore, altrimenti non troveremo mai la pace". Tanja Weckmann

I cordoglio del sindaco di Mazara Salvatore Quinci - “Tutta la comunità mazarese si stringe a questi genitori che stanno provando un immenso dolore. Siamo sotto shock". Con queste parole il sindaco Salvatore Quinci, accorso sul luogo della tragedia, ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia del 14enne Leonardo Titone, che ha perso la vita - secondo una prima ricostruzione - precipitando dal tetto di un capannone abbandonato del lungomare San Vito nei pressi dell’area adibita a parcheggio. Forse un pericoloso gioco finito in tragedia che è costato la vita al 14enne ed il ferimento di un tredicenne. Saranno le indagini a chiarire la dinamica.