Marsala: i "Diavoli Rossi" conquistano sei medaglie ai Regionali. A Santa Ninfa 200 bikers

14/03/2025 09:00:00

Si è concluso sabato 8 marzo a Spadafora il Campionato Regionale Silver a squadre di ginnastica artistica femminile per i livelli LC ed LB, sia base che avanzato. La Polisportiva marsalese ha confermato le aspettative, ottenendo risultati straordinari con un bottino di due medaglie d’oro, due d’argento e due di bronzo.

Fra le numerose squadre in gara, provenienti da diverse province siciliane, la compagine marsalese ha schierato otto squadre, sei delle quali sono salite sul podio: quattro nei livelli base e due nei livelli avanzati. Particolarmente brillante la prestazione delle giovanissime atlete Giada Magro, Giada Pipitone, Marialaura Lo Presti e Federica Rizzo, che hanno conquistato la vittoria per la seconda volta consecutiva nella gara LB avanzato categoria allieve. Nel livello LB base, invece, si sono aggiudicate la seconda prova le Junior/Senior Ilaria Mirabile, Adele Ferrarella, Christel Monacò e Martina Grillo, seguite sul secondo gradino del podio dalle compagne di squadra Giorgia Sammartano, Carol Colicchia, Giovanna Reina ed Alice Aguglitta. A completare il podio, sempre nello stesso livello e nella stessa categoria, il team composto da Giulia Cipri, Sara Laudicina, Aurelia Foderà e Rosalie De Vita, che ha ottenuto un ottimo terzo posto.

Le soddisfazioni per la Polisportiva Diavoli Rossi non finiscono qui: le veterane della squadra Chiara Amodeo, Giada Maltese, Xia Cerami, Martina Marchetti ed Angela Pace hanno conquistato la medaglia d’argento nel livello avanzato, categoria Junior/Senior. Sfortuna invece per le allieve LB base Laura Figlioli, Giulia Pipitone e Arianna Giacalone, che, orfane della compagna Ginevra Scimemi bloccata dall’influenza, si sono fermate ad un soffio dal podio, chiudendo al terzo posto.

Buone anche le prestazioni delle allieve Alessia Donato, Micaela Donato, Alice Licari e Adele Struppa, così come delle più giovani Sara Crinelli, Irene Gentile, Vittoria Mineo ed Emma Gusmano, che si sono classificate rispettivamente al quarto e al sesto posto.

Grande la soddisfazione dello staff tecnico e della prof.ssa Monica Colicchia, tecnico federale della Polisportiva, che ha commentato con entusiasmo: “Questo sport continua a regalarci emozioni uniche, tra impegno quotidiano e momenti di pura passione. Che sia una vittoria o una sconfitta, ogni gara rappresenta un’opportunità di crescita e di miglioramento. Ora lo sguardo è già rivolto ai prossimi appuntamenti, dove le nostre ginnaste sfideranno se stesse e le loro avversarie nei Campionati individuali”.

A Santa Ninfa attesi oltre 200 biker - Santa Ninfa si prepara ad accogliere oltre 200 biker in occasione della sesta edizione dell’XCO Finestrelle, evento valido per la Mediterranea Mtb Challenge, la Coppa Sicilia e il Campionato Interprovinciale Ovest di mountain bike. La gara, in programma domenica, rappresenta il secondo appuntamento della challenge dopo la tappa inaugurale di Modica (RG), che ha registrato un'ampia partecipazione. Anche per la competizione trapanese si prevede un numero significativo di iscritti provenienti da diverse società dell’Isola.

Tra i team partecipanti si distingue il Mongibello Liv, che schiererà, tra le altre, Greta Karasiovaite, vincitrice dell’XCO Città di Modica-Cyclò, intenzionata a replicare il successo. Il percorso di gara si sviluppa nell’Area Attrezzata Monte Finestrelle, nei pressi del Parco Natura Avventura, su un circuito di 4,7 km da ripetere più volte in base alla categoria, con un dislivello di 189 metri interamente su selciato e sentieri battuti.

Il ritiro di numeri e pacchi gara è previsto sabato dalle 16:00 alle 18:00 presso la sede della società organizzatrice in via Vincenzo Spina o domenica in zona partenza dalle 7:30 alle 8:45. Le gare inizieranno alle 9:15 con il primo gruppo, composto da tutte le categorie assolute e amatoriali, che percorreranno quattro giri (per le categorie maschili fino agli M6) e tre giri (per le altre categorie e le femminili). Alle 11:00 partiranno gli Esordienti, seguiti alle 12:00 dagli Allievi.

Le iscrizioni rimangono aperte con una quota di partecipazione di 20 euro per gli amatori e 5 euro per le altre categorie. Lo scorso anno la vittoria nella prova maschile più lunga è andata ad Andrea Virga (Team Race Mountain), mentre tra le donne ha prevalso la junior Sofia Eliotropio Filippi (Probike Erice).

L’evento si inserisce nel programma delle manifestazioni legate agli Altari di San Giuseppe, patrocinato dal Comune di Santa Ninfa. Il programma prevede per venerdì la benedizione dell’altare e l’inaugurazione della mostra “La civiltà del pane: dal prodotto agricolo al product design”. Durante la gara, domenica, sarà aperto il Centro Esplora Ambiente e alle 10:30 partirà un trekking urbano alla scoperta del paese, un’opportunità per gli accompagnatori e per i visitatori. L’iniziativa è resa possibile anche grazie al supporto della Presidenza Ars.