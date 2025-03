 Il Distretto della Pesca di Mazara del Vallo al Foodex di Tokyo 

16/03/2025 22:00:00

Il Distretto della Pesca e Crescita Blu di Mazara del Vallo ha partecipato alla fiera Foodex in Giappone, evento internazionale dedicato al settore agroalimentare. La presenza del Distretto ha avuto l'obiettivo di valorizzare il pescato siciliano e rafforzare i legami commerciali con il mercato asiatico.

All'interno dello spazio espositivo dedicato, le aziende siciliane del settore ittico hanno avuto l'opportunità di incontrare istituzioni e operatori economici giapponesi, favorendo il dialogo su strategie di collaborazione e sviluppo. Il presidente del Distretto, Nino Carlino, ha avuto incontri istituzionali con il Dr. Giampaolo Bruno, responsabile della sezione Trade Promotion dell'ICE in Giappone, con l'Ambasciatore italiano in Giappone, Gianluigi Benedetti, con il Commissario Straordinario per Expo Osaka 2025, Mario Vattani, e con il Presidente dell'Agenzia ICE, Matteo Zoppas.

La fiera Foodex di Tokyo rappresenta una vetrina importante per il settore agroalimentare, attirando ogni anno espositori e visitatori da tutto il mondo. La partecipazione del Distretto della Pesca di Mazara del Vallo ha confermato l'interesse per il mercato giapponese e le potenzialità di crescita per le aziende siciliane nel settore ittico.

L'iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di internazionalizzazione, volto a promuovere la qualità e la sostenibilità dei prodotti ittici siciliani. Il Distretto della Pesca punta a consolidare la propria presenza nei mercati esteri attraverso strategie di cooperazione e innovazione, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico del settore e della comunità locale.