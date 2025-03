Strage sulle strade siciliane: tre braccianti morti in un incidente

17/03/2025 21:22:00

Una tragedia immane ha scosso la Sicilia nel pomeriggio del 17 marzo 2025. Un violento incidente stradale sulla statale 194, nei pressi dello svincolo di contrada Cannellazza, nel territorio di Carlentini (Siracusa), ha provocato la morte di tre braccianti agricoli e il ferimento di altre sette persone, di cui quattro in gravi condizioni.

Le vittime sono Rosario Lucchese, 18 anni, Salvatore Pellegriti, 56, e Salvatore Lanza, 54, tutti originari di Adrano, in provincia di Catania. Erano appena rientrati da una giornata di lavoro in un agrumeto di Francofonte e stavano facendo ritorno a casa a bordo di un pulmino a nove posti, quando il loro mezzo si è scontrato frontalmente con un camion.

L’impatto e i soccorsi

Lo scontro è stato devastante. Pellegriti e Lanza sono morti sul colpo, mentre Lucchese, il più giovane del gruppo, è stato estratto ancora vivo dalle lamiere, ma è deceduto durante il trasporto in ospedale. Altri sette passeggeri del pulmino sono rimasti feriti, alcuni in modo grave: tre sono stati trasportati a Caltagirone, due a Lentini e altri due negli ospedali San Marco e Cannizzaro di Catania.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere e le forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, la causa dello scontro potrebbe essere l’alta velocità o una manovra azzardata, ma non si esclude il malfunzionamento dei mezzi o le condizioni del manto stradale, spesso teatro di incidenti.

Il cordoglio della comunità e il lutto cittadino ad Adrano

La notizia ha gettato nel dolore l’intera comunità di Adrano, il paese d’origine delle vittime. Il sindaco Fabio Mancuso ha proclamato il lutto cittadino, sospendendo ogni evento pubblico fino ai funerali. Ha espresso la sua vicinanza alle famiglie e si è attivato per seguire da vicino le condizioni dei feriti ricoverati negli ospedali di Catania, Lentini e Caltagirone. "È un giorno di grande dolore. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alle famiglie delle vittime in questo momento di immenso dolore", ha dichiarato Mancuso, invitando la città a stringersi nel lutto.

La statale 194: una strada pericolosa e troppe vittime

L’incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza della statale 194, la Ragusa-Catania, tristemente nota per essere una delle arterie più pericolose dell’isola. Da anni si parla della necessità di interventi urgenti per mettere in sicurezza la strada, ma i lavori di ammodernamento procedono a rilento e la pericolosità del tratto continua a mietere vite innocenti.

Quella del 17 marzo è solo l’ennesima tragedia evitabile, che richiama ancora una volta l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di garantire strade sicure per i lavoratori e i cittadini che quotidianamente percorrono questi tratti.