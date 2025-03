Rifondazione Comunista Marsala sui referti dell’Asp, “le dimissioni di Croce non bastano”

18/03/2025 21:00:00

“Croce, che ha certamente la sua parte di responsabilità, non può dunque essere il solo capro espiatorio di problemi profondi e sistemici. Non basteranno le sue dimissioni a risolvere i problemi della sanità trapanese, tantomeno di quella di tutta le regione”.

A dirlo è Rifondazione Comunista di Marsala che, sul caso dei referti istologici dell’Asp di Trapani, sottolinea come invece sia “necessario un intervento sistemico e profondo, che innanzitutto potenzi i servizi sanitari per portarli, quantomeno, al livello minimo di funzionalità. E che cambi, anche, la gestione della sanità fin dal principio”.

Inoltre, sulle scuse del presidente Schifani, il Prc Marsala le ha giudicate “sterili e amare per chi scopre di soffrire di una patologia grave fin troppo in ritardo, e per i loro cari. Servono fatti, non parole”. Secondo il partito il problema sarebbe di portata ben maggiore, dal momento che in Sicilia tutti i servizi sono “cronicamente sottodimensionati, e i pochi lavoratori e lavoratrici debbono svolgere carichi di lavoro impossibili. Problematiche dettate da anni di incuria e tagli, fino alle tragiche conclusioni”.