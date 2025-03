Pianeta 2030: la Sarco S.r.l. tra le “Aziende più attente al clima 2025"

20/03/2025 10:00:00

Il Corriere della Sera insieme a Statista, azienda specializzata in ricerche di mercato ranking e analisi di dati aziendali, hanno redatto per la quinta edizione la lista delle “Aziende più attente al clima”, classifica delle imprese italiane che hanno ridotto maggiormente il rapporto tra le loro emissioni di CO2 e il fatturato (clicca qui per scoprire la classifica).

Sarco S.r.l., azienda marsalese operante da più di 30 anni nel trattamento dei rifiuti di vetro e metalli e recupero di materie prime secondarie (End of Waste), è presente in questo elenco, tra le prime 20 a livello nazionale, in compagnia di rinomate aziende italiane, ed unica in Sicilia.

“Questo traguardo è frutto di un lavoro costante e di scelte consapevoli, che ci consentono di conciliare crescita aziendale e rispetto per l'ambiente. Ringraziamo Pianeta 2030 del Corriere della Sera e Statista per questo riconoscimento e continuiamo a lavorare con passione per un futuro più sostenibile”, dichiara l’Amministratore Delegato di Sarco, Antonio Ugo Spanò.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)