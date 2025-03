Alcamo: è scontro in consiglio comunale. La consigliera Guggino abbandona l'aula per protesta

20/03/2025 21:00:00

Si infiamma il dibattito politico all'interno del Consiglio Comunale di Alcamo, dove la Consigliera Anna Lisa Guggino ha abbandonato la seduta del 18 marzo in segno di protesta contro il Presidente del Consiglio Comunale, Saverio Messana. La decisione, resa pubblica attraverso un comunicato stampa, nasce da una presunta mancanza di collaborazione e rispetto istituzionale nei confronti del ruolo della Consigliera, in qualità di Presidente della IV Commissione Consiliare di studio e consultazione.

Secondo quanto denunciato da Guggino, il Presidente Messana avrebbe omesso di trasmetterle in anticipo gli atti relativi a un punto all'ordine del giorno riguardante le Politiche Energetiche, tema di diretta competenza della IV Commissione. Tale atteggiamento, definito "ostinato" dalla Consigliera, l'avrebbe costretta ad apprendere e discutere il contenuto degli atti direttamente in Consiglio, senza un'adeguata preparazione.

Guggino ha inoltre contestato il coinvolgimento del Segretario Generale del Comune, Vito Antonio Bonanno, nelle comunicazioni inviate alla IV Commissione. A suo avviso, il Segretario, figura puramente burocratica, dovrebbe mantenersi neutrale e non interferire nelle dinamiche politiche dell'organo consiliare.

"Un Presidente che invece di occuparsi delle reali priorità della Città di Alcamo, persegue nei miei riguardi un atteggiamento non collaborativo e immotivatamente irrispettoso del mio ruolo di Consigliere", ha dichiarato Guggino, sottolineando come la fiducia da lei accordata a Messana in fase di elezione non sia stata ricambiata con analoga correttezza istituzionale.

La protesta non si fermerà all'Aula consiliare. La Consigliera ha infatti annunciato che segnalerà l'accaduto all'Assessorato Regionale agli Enti Locali, corredando la comunicazione con la documentazione relativa ai fatti denunciati.

Il caso apre un nuovo fronte di scontro politico all'interno del Consiglio Comunale, evidenziando tensioni sempre più marcate tra i rappresentanti istituzionali e sollevando interrogativi sulla gestione delle dinamiche consiliari. Resta da vedere quali saranno le reazioni di Messana e degli altri esponenti politici locali di fronte a questa accusa di mancata trasparenza e collaborazione.