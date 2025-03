Calatafimi: visite istituzionali nello stabilimento Enovis

22/03/2025 14:00:00

Enovis™ Corporation (NYSE: ENOV), azienda globale leader nel settore della tecnologia medica con sede negli Stati Uniti, ha accolto presso lo stabilimento produttivo di Calatafimi-Segesta l'On. Edmondo Tamajo, Assessore regionale alle Attività Produttive della Regione Sicilia, Filippo Amodeo, Presidente Vicario Sicindustria Trapani, e il Sindaco di Calatafimi-Segesta, Francesco Gruppuso. L'incontro ha rappresentato un'importante occasione per presentare la realtà industriale di Enovis alle autorità siciliane e per illustrare i futuri investimenti previsti nello stabilimento locale.

Un polo d'eccellenza nella stampa 3D per protesi ortopediche

Enovis ha completato l'acquisizione di LimaCorporate, leader globale nel settore ortopedico, nel gennaio 2024, includendo in tale operazione anche lo stabilimento siciliano. Quest'ultimo è specializzato nella stampa 3D di protesi ortopediche, un settore in cui LimaCorporate, ora parte di Enovis, è stata pioniera fin dagli anni 2000.

Negli anni, le sinergie tra Enovis, la Regione Sicilia, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'Istruzione e del Merito hanno portato allo sviluppo di numerosi progetti finanziati congiuntamente, con ricadute positive sul territorio siciliano. Tra questi: Ricerca sui nano-biomateriali per applicazioni biomedicali; Studio per lo sviluppo di nuove artroprotesi di ginocchio e sistemi protesici per la colonna vertebrale; Collaborazione con l'Università di Palermo per la ricerca su biomateriali destinati alla riparazione e rigenerazione della cartilagine articolare; Bando "Fabbrica Intelligente", volto a studiare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per ottimizzare i processi di stampa 3D.

Investimenti e crescita occupazionale

Nel corso della visita, Enovis ha annunciato un piano di investimenti per l'ampliamento della presenza industriale in Sicilia, l'installazione di nuovi impianti e l'adozione di tecnologie all'avanguardia. Questi interventi porteranno a un incremento occupazionale di circa 70 persone nei prossimi dieci anni.

Luca Vozzi, Vice President of International Operations di Enovis, ha dichiarato: “A Calatafimi-Segesta vengono prodotte soluzioni all'avanguardia che migliorano la qualità della vita dei pazienti a livello globale. La richiesta dei nostri prodotti è in continua crescita in tutto il mondo e l'eccellente lavoro svolto in Sicilia sarà fondamentale per espandere la presenza e la reputazione di Enovis al di fuori degli Stati Uniti.”