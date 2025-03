26/03/2025 19:07:00

In merito alle dichiarazioni sullo stop al dissalatore di Trapani dovuto alla mancanza di pareri, Palazzo d’Orléans precisa che la Regione monitora costantemente l’operato del Commissario nazionale per l’emergenza idrica, che ha in carico la realizzazione dei tre impianti in Sicilia.



L’iter amministrativo per quello di Trapani è in corso e già per venerdì 28 marzo è in programma il rilascio del parere da parte della Commissione tecnica specialistica regionale, mentre per mercoledì 2 aprile il Commissario Dell’Acqua prevede di chiudere il procedimento amministrativo con l’approvazione definitiva del progetto e l’affidamento delle opere.



La Regione pertanto respinge qualsiasi accusa di inerzia o ritardi, ribadendo il proprio impegno per affrontare l’emergenza idrica con soluzioni strutturali ed efficaci.