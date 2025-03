Rosalba e la sua Pasticceria Portsmouth: colombe fatte a mano nel cuore di Trapani

27/03/2025 09:38:00

Rosalba Portsmouth ha passato molti anni in fabbrica, tra orari rigidi e giornate sempre uguali. Ma appena poteva, si rifugiava nella sua cucina. Impastava, decorava, sperimentava. Per lei, fare dolci non era solo un hobby: era un modo per esprimersi. Quando ha deciso di cambiare vita, ha seguito quella passione. Così è nata Pasticceria Ericina by Pastry Chef Portsmouth, in Via Cosenza 95, a Erice – a due passi da Trapani.

Dietro al bancone c’è non solo una professionista, ma anche una donna con una storia particolare: Rosalba è di origini inglesi, ma ha scelto di mettere radici in Sicilia, portando con sé un’attenzione ai dettagli e una visione personale della pasticceria che unisce influenze diverse. Un’identità che si riflette anche nel nome del suo laboratorio, “Portsmouth”, un omaggio alle sue radici britanniche.

Il suo laboratorio è oggi uno spazio in cui la tradizione incontra la pazienza artigianale. Rosalba si è specializzata nei grandi lievitati, dolci complessi come panettoni e colombe che richiedono attenzione e tempo. Proprio in questo periodo, le colombe pasquali artigianali sono protagoniste assolute.

Profumate, leggere, ricoperte da una glassa croccante alle mandorle, le colombe di Rosalba vengono lavorate a mano, con lievito madre vivo e ingredienti selezionati. Ogni fase è seguita personalmente: dalla cura dell’impasto alla cottura, fino al confezionamento, che avviene uno per uno. Il risultato è un prodotto artigianale vero, dove si sente la mano di chi lavora con dedizione.

La pasticceria propone anche altri dolci legati alla tradizione siciliana: genovesi alla crema, pasticcini di mandorle, biscotti di fichi, frutta martorana, ma anche torte decorate con pasta di zucchero, pensate per eventi e occasioni speciali. Ogni dolce nasce da un mix di tecnica e creatività, con un’attenzione costante alla qualità degli ingredienti. In alcune preparazioni si avverte anche un tocco internazionale, forse figlio di quella doppia anima – siciliana e inglese – che caratterizza il percorso di Rosalba.

Pasticceria Ericina spedisce in tutta Italia: un modo per portare un pezzo di Trapani anche lontano, magari proprio con una colomba pasquale fatta come una volta, con ingredienti semplici e un processo artigianale che non si improvvisa.

La storia di Rosalba è una di quelle che vale la pena raccontare. Perché scegliere di cambiare, di rischiare, di costruire qualcosa di proprio non è mai semplice. Ma può dare frutti che profumano di mandorle, zucchero, scorze d’arancia e passione vera.

Per informazioni o per ordinare le colombe e gli altri dolci artigianali, è possibile contattare Rosalba al 393 352 7309, scrivere all'indirizzo email rosalbapotsmouth@gmail.com o seguirla sui social.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)