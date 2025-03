Atletica: la Pol. Marsala Doc impegnata da Agrigento a Milano

27/03/2025 15:30:00

Da Agrigento a Milano, passando per Putignano, gli atleti della Polisportiva Marsala Doc hanno ancora una volta portato in alto il nome della loro città, conquistando ottimi risultati. Ben trenta tesserati biancazzurri hanno partecipato e concluso la XXI edizione della “Mezzamaratona della Concordia Città di Agrigento”, una gara che ogni anno si snoda tra il lungomare di San Leone e la “via Sacra” accanto agli antichi e maestosi templi, ai quali si arriva correndo per chilometri in salita. Superando dislivelli che mettono a dura prova anche gli atleti più forti. La competizione agrigentina, seconda prova del Grand Prix Fidal regionale, è da anni una classica dell’atletica leggera siciliana. Tra quelli della Marsala Doc, come da previsioni, a tagliare per primo il traguardo è stato il giovane Michele Galfano, che con il tempo di 1 ora, 24 minuti e 40 secondi è stato decimo assoluto, su circa 850 arrivati, e secondo nella sua categoria d’età (under 34). A seguire, sempre per la società del presidente Filippo Struppa, hanno concluso la loro fatica Fabio Sammartano (1:34:18), Enzo Lombardo (1:38:13), Thierry Maximilien Morgana (1:39:35), Antonio Pizzo (1:41:27), Gianpaolo Graffeo (1:43:24), Giuseppe Cerame (1:44:53), Diego Roberto Liuzza (1:46:16), Nino Genna (1:46:57), Ignazio Cammarata (1:48:29), Enzo Castiglione (1:48:29). E poi, nell’ordine, ancora il veterano Ignazio Abrignani, Antonino Puglia, Pietro Sciacca, Vincenzo Frazzitta, Agostino Impiccichè, Pino Valenza, Antonino Chirco, Santino Nizza, Matilde Rallo, Maurizio Bilello, Giuseppe Pipitone, Antonio Tumbarello, Salvatore Bevilacqua, Salvatore Panico, Vincenzo Contrino, Lara Saladino, Giuseppe Genna, Anna Maria Gentile, Isabella Valenti. Dall’altra parte dello Stivale, in cinque hanno, invece, partecipato alla “Stramilano”, gara in pianura ma corsa sotto la pioggia. Anche questa una mezzamaratona, alla quale hanno partecipato i marsalesi Ignazio “Ezio” Monistero (1:38:23), Vincenzo Parisi (1:43:12), Gioacchino Sorrentino (1:50:33), Nino Cusumano (1:51:51) e Mimmo Ottoveggio (1:55:56). Michele D’Errico ha, invece, partecipato alla “6 ore” di Putignano, correndo per 62 km e classificandosi 11° assoluto, naturalmente 1° di categoria, in una gara flagellata da un terribile vento di scirocco freddissimo. Leonardo Curatolo, infine, ha preso parte ad un trail di 80 km a Oitylo (Grecia).