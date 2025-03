29/03/2025 17:15:00

Un’ulteriore segno della straordinaria attenzione che la prima edizione della Sigel Marsala Marathon-Città Garibaldina sta ottenendo: la gara del prossimo 27 aprile sarà anche campionato regionale di società assoluto sulla distanza classica dei 42,195 km. Per la Polisportiva Marsala Doc è un attestato di stima nei confronti della propria esperienza, passata attraverso anni di appartenenza della Maratonina del Vino (oggi “incorporata” nella maratona come sua alternativa) non solo al calendario nazionale Fidal ma anche al Grand Prix Mezze Maratone di Sicilia. Intanto l’organizzazione del grande evento va avanti e sono stati stabiliti i premi. Ai vincitori assoluti andrà un trofeo in acciaio “corten” che incarna il legame tra la storia della città e la passione per la corsa, attraverso l’immagine di un corridore stilizzato che emerge dalla poppa di una nave punica, uno dei simboli della città, con un bellissimo museo che ne raccoglie un prezioso relitto.

Per quanto riguarda i premi per i primi assoluti della mezza maratona e per tutti i podi delle categorie FIDAL, gli organizzatori hanno pensato ad una “alzata” in ceramica, manufatto realizzato a mano dai maestri artigiani marsalesi. Il percorso è già ufficiale, un giro di 21,097 km che i maratoneti dovranno coprire per due volte e che li porterà fino alla Riserva dello Stagnone, candidata a diventare Patrimonio dell’Unesco. Ricordiamo che fino a lunedì c’è la possibilità di pagare una quota ridotta per iscriversi, appena 30 euro, poi è previsto un aumento fino a 40 euro. Per la mezza il prezzo è di 20 euro. Partenza per tutti il 27 aprile alle ore 8:45 nei pressi del Monumento ai Mille. Per informazioni: Pol.Marsala Doc, https://www.marsalamarathon.it/