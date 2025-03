118, nel 2024 in Sicilia oltre 427 mila interventi

30/03/2025 02:05:00

Nel corso del 2024, il servizio di emergenza sanitaria 118 in Sicilia ha effettuato 427.389 interventi. Il dato è stato diffuso in occasione del convegno per il 33° anniversario dell’istituzione del servizio in Italia, che si è svolto a Palazzo dei Normanni a Palermo.

Durante l’incontro, organizzato dalla Seus 118, si è discusso dei modelli organizzativi regionali e del futuro del servizio. «Siamo in crescita – ha sottolineato Riccardo Castro, presidente della Seus –. Questo fa capire quanto il 118 sia davvero vicino alla comunità e alla collettività regionale».

Castro ha evidenziato l’importanza di continuare a migliorare il sistema per renderlo ancora più efficiente e moderno. Tra le novità annunciate, l’implementazione del “118 digitale”: entro quest’anno la Sicilia sarà dotata di due “cloud data center”, uno a Palermo e uno a Catania, che coordineranno tutte le centrali operative dell’isola.

Durante il convegno è stato inoltre ribadito il valore del progetto di diffusione della cultura del soccorso, sottolineando «la capacità di attivare una chiamata, l’importanza dell’autista-soccorritore e di tutelare questo ruolo contro fenomeni di aggressione».