Elezioni RSU: Cisl FP primo sindacato in Sicilia. Uil Fpl Trapani in crescita

20/04/2025 11:00:00

La Cisl Fp si conferma, ancora una volta, il primo sindacato in Sicilia nelle elezioni per le Rsu, con oltre il 30% dei voti raccolti nei comparti del pubblico impiego. Un risultato che migliora significativamente la performance della tornata elettorale di tre anni fa, consolidando la leadership della federazione nelle Funzioni locali, nella Sanità pubblica e nelle Funzioni centrali.

“Questo successo – ha dichiarato il segretario generale Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi – è il frutto di un lavoro costante e capillare, fatto di ascolto, presenza e proposta. Abbiamo scelto di essere vicini ai lavoratori, nei luoghi di lavoro e nei momenti di difficoltà, promuovendo il dialogo e il confronto costruttivo piuttosto che una sterile contrapposizione”.

Passanisi ha infine rivolto un sentito ringraziamento a tutti i candidati e militanti: “È grazie al loro impegno e alla fiducia ricevuta dai lavoratori che possiamo proseguire il nostro percorso. Questo voto non è un traguardo, ma una nuova partenza per continuare a dare voce al futuro”.

UIL FPL TRAPANI IN CRESCITA NEGLI ENTI LOCALI - Soddisfazione per la Uil Fpl Trapani dopo la chiusura delle elezioni RSU 2025. Il sindacato ha infatti registrato un’importante affermazione negli enti locali, consolidando la propria presenza in comuni strategici della provincia.

“Abbiamo raggiunto un ottimo risultato – ha commentato Giorgio Macaddino, segretario generale della Uil Fpl di Trapani – ottenendo la leadership in comuni come Salemi, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo e Mazara del Vallo. Questo dimostra il grande lavoro fatto sul territorio”.

Tra i risultati più rilevanti: cinque seggi conquistati ad Alcamo, sei a Mazara del Vallo, due a Salemi, due a Calatafimi, due a Castellammare e due a Campobello. “Ringraziamo tutti coloro che si sono candidati e hanno contribuito a questo momento di forte partecipazione democratica”, ha concluso Macaddino.

CUB DEBUTTA NELLE RSU SCUOLA - La Confederazione Unitaria di Base (CUB) si dichiara soddisfatta dei risultati ottenuti nelle elezioni RSU del comparto scuola, svoltesi il 14, 15 e 16 aprile, segnando la sua prima partecipazione in provincia di Trapani.

All’Istituto Comprensivo Pagoto di Erice, la candidata CUB Michela Cintura ha ottenuto un significativo 8,15% dei consensi, avvicinandosi ai risultati di sigle storiche come CISL e CGIL. “È un risultato che ci rende orgogliosi – ha detto il portavoce provinciale Natale Salvo – e che riconosce il nostro impegno reale tra i lavoratori”.

Meno brillante, invece, l’esito all’I.C. Nunzio Nasi, dove la lista CUB ha raggiunto solo l’1,9%. “Continueremo comunque la nostra lotta per un lavoro più giusto, contro le disuguaglianze nei contratti integrativi e per scuole libere da propaganda”, ha aggiunto Salvo.