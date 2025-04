Dodici atleti della Miles_thenx all'ultima tappa del campionato nazionale di calisthenics

25/04/2025 07:33:00

Torna di scena il calisthenics in Sicilia, nell’ultima tappa, del Calicontest, (Campionato Nazionale di Calisthenics), in programma domenica 27 aprile a Messina.

Dopo ben sedici tappe disputate in diverse città di Italia, utili per qualificare i finalisti che nelle diverse categorie, si contenderanno il titolo di campione nazionale 2024/2025 in quel di Pisa a Maggio, quella di domenica prossima che si disputerà a Messina, sarà l’ultima per sancire il quadro completo dei finalisti.

Messina sarà la seconda tappa siciliana dopo quella di apertura del Calicontest 2024/2025, disputata a Palermo nello scorso novembre.

Presenti ben dodici atleti della Miles_Thenx allenati da Gaspare Ventimiglia. Per il giovane coach, non che lui stesso atleta, si tratta della più alta partecipazione di atleti che fanno capo della Miles_thenx project. Mai prima della gara di Messina, Ventimiglia era riuscito a presentare in una tappa nazionale un numero così alto di atleti, accuratamente preparati e pronti a giocarsi la qualificazione in finale nelle diverse categorie e fasce di età. Sotto il nome Miles_Thenx stavolta vi saranno in gara anche due atlete donne, Elvira Basiricò e Tatiana Parrinello. Il più piccolo del gruppo sarà Figuccia Manuel che parteciperà nella fascia d’età compresa tra 12 e 17 anni, tra i più grandi Alessandro Pollina nella fascia di età compresa tra 41 e 50 anni, quest’ultimo tra i più attesi come gli esordineti a livello agonistico Riccardo Mortellaro, Piero Ingarao e Danylo Dudko. Tra i veterani l’attenzione maggiore è per Lorenzo Noè e il Coah Gaspare Ventimiglia.

Ecco l’elenco completo dei partecipanti nella tappa messinese della Miles_Thenx divisi per categoria e fasce d’età:

Basiricò Elvira, categoria skills femminile, fascia d’età 18-40;

Dudko Danylo, categoria, endurance principianti, fascia d’età 18-28;

Figuccia Manuel, categoria principianti skills, fascia d’età 12-17;

Ingarao Piero, categoria principianti skills fascia d’età 18-28;

Mortellaro Riccardo, categoria skills intermedi, fascia d’età 18-28;

Noè Lorenzo, categoria skills intermedi, fascia d’età 18-28;

Parrinello Tatiana, categoria skills femminile, fascia d’età over 40;

Pollina Alessandro, categoria skills intermedi, fascia d’età 41-50;

Santo Alessandro, categoria endurance principiante, fascia d’età 18-28;

Trapani Amedeo, categoria principianti skills, fascia d’età 18-28;

Tumbarello Francesco, categoria endurance principianti, fascia d’età 18-28;

Ventimiglia Gaspare, categoria skills avanzati, fascia d’età 18-28;

“Non posso che essere felice ed orgoglioso del lavoro svolto e che svolgo quotidianamente – afferma coach Ventimiglia in vista della partenza per Messina. La dimostrazione del lavoro svolto è tutto nel numero degli atleti in gara tra cui tantissimi esordienti di ottimo livello. Devo ringraziare anche chi mi dà una grandissima mano come Simone Buonocore e per l’organizzazione di questa gara anche Ignazio Giglio, che purtroppo, per importanti impegni lavorativi, non è tra gli atleti in gara.”

Giovanni Ingoglia