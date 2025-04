Vela, da Mondello a Trapani per la Rotta dei Florio

27/04/2025 22:00:00

Prende consistenza la flotta di barche, finora vicine alla trentina, che il 2 maggio partirà da Mondello per la IV edizione della Rotta dei Florio che gli organizzatori del Roggero di Lauria presenteranno lunedì 28 aprile alle 11 a Casa Florio all'Arenella. Ad iscrizioni ancora aperte intanto si registrano presenze di equipaggi da circoli velici di Milano, Reggio Emilia e dalla Sicilia Orientale che si aggiungeranno alla massa di team a rappresentare i club del Palermitano e del Trapanese.

“La competizione – spiega il direttore della manifestazione, Bruno Ampola – si articolerà in due tappe. La prima venerdì 2 maggio con partenza da Mondello ed arrivo a Trapani e la seconda, sabato 3 maggio, con il via alle 14 da Trapani, boa alla tonnara Florio di Favignana ed arrivo domenica 4 maggio a Mondello, dopo oltre 115 miglia. La Rotta dei Florio è una regata dal grande fascino e comincia ad attirare l'attenzione di tanti armatori per diventare presto una “classica” del Mediterraneo”.

Tutte e tre le barche che hanno vinto le ultime tre edizioni le vedremo ancora al via da Mondello. Da “Loup Alvar” a “QQ7” a “Quattrogatti” che porteranno i colori del Centro Velico Siciliano, della Lega Navale Trapani, della Canottieri Palermo.

Il circolo organizzatore, il Lauria, collaborato dalla Lega Navale Trapani, ha confermato l'adesione di “South Kensington” dell'armatore e timoniere, Massimo Licata D'Andrea, vittorioso nel recente campionato invernale di Palermo e di “LauriaXCento” dell'armatore e timoniere, Alessandro Costa.

Ad illustrare lunedì a Casa Florio, contenuti, svolgimento e partecipanti, saranno il presidente del Lauria, Andrea Vitale e i tecnici del club, Bruno Ampola e Armando Udine.